Neuruppin Die Kreisstädter hatten bei den Kreismeisterschaften im Bohlekegeln für eine Medaillenflut gesorgt. Auf der heimischen Anlage brachte der BBC in den Entscheidungen Paar-Damen, Paar-Herren und Paar-Mix acht von neun zu vergebenden Podestplätzen in ihren Besitz. Einzig im Paar-Damen ging Bronze an den SV 90 Fehrbellin.

Ähnlich sah es bei der Vergabe der Qualifikationsplätze für die Regionalmeisterschaft aus. Diese werden am 1. März in Seedorf ausgetragen. Dort starten auch die Erfolgreichsten der Meisterschaften in Barnim und Oberhavel. Aus Ostprignitz-Ruppin kommen neun Paare des BBC und drei vom SV 90 zum Einsatz, die mit den Konkurrenten die Qualifikation zur Landesmeisterschaften auskegeln werden.

Holpriger Start im Herrenbereich

14 Paare hatten sich in die Wettkampfliste eingetragen, die die fünf Startplätze zur Regionalmeisterschaft ergattern wollten. Die Startnummer 1 zogen Axel Wolter und Frank Pabst vom BBC. Sehr holprig verlief die erste Bahn mit jeweils einer Vier auf dem Wettkampfzettel. Am Ende nach 120 Würfen standen 894 Hölzer im Protokoll. Eigentlich zum Sieg zu wenig, doch die Konkurrenten patzten ebenfalls. Ein Handicap ist der ständige Wechsel zwischen den beiden Kegelpartnern und damit ein gänzlich anderer Rhythmus zum sonstigen Kegeln. Die folgenden Plätze belegten Tom Stach und Michael Teßmann mit 888 sowie Thomas Gabrysch und Thomas Protz mit 887 zu Fall gebrachten Kegeln. Die erfolgreichsten Gäste waren die Bundesliga-Kegler des SV 90 Fehrbellin. Mit jeweils 881 Zählern sicherten sich Jonathan Jaeger mit Benjamin Münchow und Dietmar Stoof mit Daniel Neumann die weiteren Qualifikation Plätze für Seedorf.

Nur ein Vereinsduell im Mixed

Die folgende Paar-Mixed-Konkurrenz war lediglich ein Aufeinandertreffen des BBC und den Fontanespatzen. Heike Lebrun und Tom Stach siegten mit 887 in die Waagerechten versetzten Kegeln vor Nicole Liebert und Frank Pabst mit 883, Kerstin Stephan und Thomas Gabrysch mit 881 sowie schließlich Sylke Jäkel und Axel Wolter mit 875. Die erfolgreichsten Spatzen waren Petra und Matthias Johl (867 Hölzer).

Den Abschluss des Wettkampftages war den Paar-Damen vorbehalten. Ein Schmankerl hatte der letzte Durchgang zu bieten, denn das Tagesbestergebnis sollte noch bevorstehen. Kerstin Stephan und Nicole Liebert von den Gastgebern zeigten eine tolle Vorstellung. Mit zehn Achten bei den letzten zehn Würfen und einer tollen Tagesbestleistung von glatten 900 auf die Seite gelegten Kegeln war ihnen der letzte Applaus vorbehalten. Hatten sie mit ihrem Ergebnis auch alle Herren-Paare im Griff. Die Silbermedaille ging an ihre Vereinskameradinnen Sylke Jäkel und Heike Lebrun mit 858 und über Bronze freuten sich Meike Erdmann und Kathrin Hildebrandt aus Fehrbellin mit 843 Zählern.

Bei der Siegerehrung blickte der Vorsitzende des Kreisfachverbandes Ostprignitz-Ruppin, Matthias Johl, in zufriedene Gesichter, die mit Medaillen und Urkunden geehrt wurden.