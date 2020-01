Monika Rassek

Beeskow (MOZ) Anwohner der Radinkendorfer Straße staunten nicht schlecht, als am Mittwochmorgen eine Kolonne von Zollfahrzeugen mit Blaulicht in Richtung Spanplattenwerk, also der Sonae Aranco Beeskow GmbH, fuhr. "Das war schon imposant, zumal die Fahrzeuge mit Blaulicht unterwegs waren", sagt Christiane Stöwer. "Es handelt sich um einen reinen Routineeinsatz", erklärt Astrid Pinz, Pressesprecherin beim Hauptzollamt in Frankfurt (Oder) auf Nachfrage. Dabei würde überprüft, ob illegale Beschäftigung von Arbeitskräften, Schwarzarbeit, die Einhaltung des Mindestlohns sowie, relativ neu, der Missbrauch von Kindergeld vorliegt.

Die Routinekontrolle, die sich auf die Baustelle des Spanplattenwerks bezog, hat erst mal nichts ergeben, teilte die Pressesprecherin später mit. "Es wurden Mitarbeiter befragt, beispielsweise nach der Dauer ihres Arbeitsverhältnisses und ähnlichem. Diese Angaben werden im Nachgang geprüft." Erst dann gebe es das offizielle Ergebnis.

Am 28. Juni 2019 stimmte der Bundesrat dem Gesetz gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch zu, wonach die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FSK) – die beim Zoll angesiedelt ist – weitere Befugnisse im Kampf gegen illegale Beschäftigung, Steuerhinterziehung und Sozialleistungsmissbrauch, wie den Missbrauch von Kindergeld, erhalten hat. In dem Rahmen erhielt auch die Familienkasse eigene Prüfungskompetenzen.