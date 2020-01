Peggy Lohse

Beeskow (MOZ) Braver Knicks zu Beginn, dankbare Verbeugung am Ende. Fast schon wie eine große Star-Pianistin tritt die achtjährige Paulina Seule vor das Publikum aus Eltern, Lehrern und Musikschülern. Es ist die Generalprobe für den Regionalausscheid von "Jugend musiziert" diese Woche in Prenzlau.

Der Landkreis Oder-Spree wird dort besonders präsent sein: 59 Musizierende sind angemeldet, 36 Mädchen und 23 Jungen. Mehr als aus anderen Kreisen. Von der Musikschule Oder-Spree "Jutta Schlegel" kommen 48 Teilnehmende (29, 19). Aus Beeskow fahren 13 junge Musiktalente: sechs Solisten am Klavier, ein Trio und ein Quartett mit Saxophonen.

Nach einem Jahr zu "JuMu"

Paulina ist eine der Jüngsten. Ihre Füße stehen auf einem Höckerchen, die Beine erreichen die Pedale des Flügels noch nicht. Lächelnd spielt sie das Menuett der "Karawane" von Bettina Schwedhelm. Dann springt sie schwungvoll mit ihren Noten vom Hocker und genießt den Applaus. Seit einem Jahr erst spielt sie Klavier, übt täglich. Bald kann sie mit ihrem Vater zusammen in die Tasten greifen.Nervosität ist ihr nicht anzusehen. "Ich freu’ mich drauf", sagt sie. Am Freitagnachmittag spielt sie zum ersten Mal vor der "Jugend musiziert"-Jury.

Weitaus erfahrener sind da Marc Schumann, Marie Graßmel, Jacob Noack und Sophie Larski: zusammen das Quartett "B, Es & Co". Der Name spielt auf die Stimmung ihrer Saxophone an, aber auch auf die Stadt Beeskow. Die Jugendlichen spielen seit 2016 in dem Ensemble zusammen, treten regelmäßig zu Festen auf. Sie proben ein- bis zweimal wöchentlich – mal mit, mal ohne Lehrer. Übers "Instrumente-Karussell" sind die meisten von ihnen zum Saxophon gekommen. Zwischen sieben und neun Jahren lernen sie schon ihre Instrumente. An "Jugend musiziert" haben alle einzeln schon öfter teilgenommen. Als Quartett zuletzt 2017.

Durch die Epochen in 15 Minuten

Bei der Vorprobe zum Wettbewerb sind ihre Gesichter ernst. Am Sonnabend spielen sie sich in einer Viertel Stunde durch die Epochen: von Bach-Fuge bis "Songs for Tony" des Filmmusik-Komponisten Michael Nyman. Einzelne Noten und Taktklänge werden diskutiert, wiederholt. Mehr der Melodie folgen, wer führt an welchen Stellen, stimmt die Oktave an der prominenten Stelle? Bis wollen sie noch einmal zu viert proben.

"Jugend musiziert" findet 2020 zum 57. Mal statt. Für die Regionalwettbewerbe konnten sich Musiker zwischen sieben und 21 Jahren in Solo-Kategorien von Harfe bis Drum-Set sowie Ensemble-Wertungen qualifizieren. 220 Nachwuchsmusiker aus dem Barnim, der Uckermark, Oder-Spree, Märkisch-Oderland und aus Frankfurt stellen sich der Jury vom 16. bis 18. Januar.