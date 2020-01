Jörn Tornow

Beeskow (MOZ) Ein Puppentheater erlebten Kinder und Erwachsene am Mittwoch in der Alten Schule Beeskow. In der Geschichte begab sich Indianerjunge Yakari mit seinem Freund Kleiner Dachs auf große Schatzsuche. Gespielt wurde Yakari von Klaus Müller (Mitte) vom "Traumland Puppentheater". Bei dem Abenteuer begegnen sie einem bösen Wolf und einer bösen Schlange. Immer wieder halfen die Kinder mit Zurufen und lautem Kreischen den Indianern, paradoxer Weise waren sie auch dem bösen Wolf behilflich. Auf ihrer Suche nutzen die Indianer eine Schatzkarte, die sie auch zum Ziel bringt. Kurz vor Ende nahm die Geschichte noch eine überraschende Wendung. Das "Traumland Puppentheater" aus Leipzig will bald wiederkommen.