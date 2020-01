Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Seit fünf Jahren gehört Mathias Gebauer als studierter Landschaftsarchitekt und Umweltplaner zum Naturschutzbeirat des Landkreises. Im Dezember wurde der 42-Jährige, der hauptberuflich seit 2008 Leiter des Rheinsberger Schlossgartens ist, zum Vorsitzenden dieses ehrenamtlich tätigen Gremiums gewählt.

Für seine fünfjährige Amtszeit hat sich der Mann, der ursprünglich aus dem mecklenburgischen Feldberg stammt, vorgenommen, die Arbeit des Naturschutzbeirats stärker in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Als er vor fünf Jahren begann, habe der Beirat ein Schattendasein geführt, erinnert er sich. Also hatte erst einmal zahlreiche Fragen zur Arbeitsweise und zu den Aufgaben des Gremiums, als ihn Karin Schönemann, Sachgebietsleiterin für Naturschutz beim Kreisumweltamt, für eine Mitarbeit ansprach. Sie teilt Gebauers Sicht: "Der Beirat soll sich öffnen und besser wahrgenommen werden." Schönemann sieht die Expertengruppe, die seit 1994 der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises fachlich durch Vorschläge oder Anregungen zu Seite steht, als "Sprachrohr" der Behörde. "Wir sind Verwaltungsfachangestellte und brauchen das Fachwissen. Wir können nicht alle Kenntnisse haben und sind deshalb froh, dass der Beirat da ist."

Fünf Fachbereiche vertreten

Dieser besteht aus 14 Personen – sieben Mitglieder und sieben Stellvertretern. Alle Angehörige des Beirates, die aus allen Ecken des Landkreises kommen, setzen sich auch beruflich oder ehrenamtlich für die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege ein. So gehören zum Beirat die Leiter der Naturparks, Förster, Landwirte und eine Geökologin. "Das Gremium ist super unterschiedlich besetzt. Die Vielschichtigkeit hat mich von Beginn an beeindruckt. Das erleichtert die Arbeit. Ich habe viel gelernt", sagt Gebauer.

Fünf Fachbereiche werden dabei vertreten: Forst, Landwirtschaft, Wasser- und Geoökologie, Landschaftsarchitektur und Umweltplanung sowie die Naturschutzverbände. Von Anfang an dabei ist Dr. Hans-Peter Rettig. Der über 80-jährige Neuruppiner ist ein Spezialist für Amphibien. "Er ist unser Urgestein", scherzt Schönemann, die Rettigs fachlich wissenschaftliche Expertise schätzt. Ein Stellvertreterposten sei derzeit aber vakant, berichtet Schönemann. "Ich möchte die Position gerne besetzen, habe aber noch keine entsprechende Person gefunden." Gesucht wird ein Entomologe, ein Insektenkundler. "Die Fachleute werden von uns angesprochen. Es sind erlesene, auserwählte Personen", erklärt die Kreismitarbeiterin das Prozedere. Schließlich sei vor allem Fachkenntnis gefragt.

Vier Mal im Jahr kommt der Naturschutzbeirat zu den nichtöffentlichen Sitzungen zusammen. Jedes Treffen beginnt mit einem Schwerpunktvortrag zu regionalen Besonderheiten, bei dem sich die Expertengruppe einen Referenten einlädt. So gab es Vorträge zur Windenergie, zu Wolfsvorkommen, Fledermäusen oder der ökologischen Verantwortung beim Autobahnbau. 2020 wird der Landesbetrieb Straßenwesen erwartet, der zum Erhalt und zur Entwicklung der Alleen referiert. "Wir versuchen in die Wunden zu piecken, wenn Projekte mit dem Naturschutz konträr gehen", stellt Schönemann klar. Einmal im Jahr gibt es zudem einen Vor-Ort-Termin. So zog es den Beirat 2019 zum Großen Wummsee, der seit 1966 zum Naturschutzgebiet gehört, jedoch gerne von Badegästen genutzt wird.

Beratung bei Anträgen

Hauptaufgabe des Naturschutzbeirates ist jedoch die Beratung der Behörde bei Anträgen, die Befreiungen oder Ausnahmen betreffen: Beispielsweise wenn Privatpersonen oder Firmen eine Befreiung vom Biotopschutz fordern oder wenn Bauprojekte in Naturschutzgebieten geplant werden. Aber auch bei dem Abriss von Gebäuden, wenn davon Storchen- oder Schwalbennester betroffen wären oder zum Thema Alleenschutz wird der Naturschutzbeirat involviert. Also er ist immer dann gefragt, wenn es naturschutzrechtliche Bedenken gibt. "Das Gesetz sagt, was im Beirat zu besprechen ist", erklärt die Fachfrau.

Vetorecht abgeschafft

Bis Ende der 1990er-Jahre besaß das Gremium sogar ein Vetorecht. Dann jedoch plante das Land die Abschaffung der Beiräte. Doch letztlich wurden nur deren Rechte beschnitten. Eine Entscheidungsgewalt haben sie nicht mehr, aber sie werden von den Behörden als Fachgremium geschätzt. "Wir brauchen ihr Fachwissen, denn wir müssen unsere Entscheidung daran ableiten", betont Karin Schönemann. So werden die Anträge von der Behörde entscheidungsreif vorbereitet. "Wenn unser Votum nicht mitgetragen wird, dann wird der Antrag nachgearbeitet", erklärt Karin Schönemann. Eile ein Projekt, werde der Beirat auch zwischen den Sitzungen zusammengerufen. Doch Mathias Gebauer ist überzeugt, dass "nicht die Abstimmung wichtig ist, sondern die Argumentation". Es werde oft kontrovers diskutiert. Doch letztlich dient das Votum als Stellungnahme des Beirates.