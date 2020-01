Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Viele Anträge der Fraktionen des Zehdenickers Stadtparlamentes, die bereits zur November-Sitzung eingebracht worden sind, dann aber wegen ihr großen Tragweite in die Fachausschüsse verwiesen worden sind, kommen nun am Mittwoch, 22. Januar, um 19.30 Uhr im Ausschuss für Bauen, Ordnung, Stadtentwicklung und Wirtschaft zur Sprache.

Kontroverse Diskussion

Der wohl wichtigste Antrag kommt von der Fraktion "Gemeinsam für Zehdenick/FDP". Diese fordert, den Grundsatzbeschluss aus dem Jahr 2018 über die schrittweisen Entwicklung der Großen Halle auf dem Festplatz aufzuheben und einen Beschluss zum Abriss der Halle zu fassen. "In der zurückliegenden Legislatur wurden verschiedene Studien und Betreiberkonzepte für die Halle auf dem Festplatz diskutiert, ein tragfähiges Konzept konnte nicht gefunden werden. Auch die Suche nach einem Betreiber aus der Privatwirtschaft bleibt erfolglos", begründet die Fraktion ihren weitreichenden Antrag. "Die zu erwartenden Umbaukosten und die Folgekosten einer Betreibung der Halle, mindestens über 15 Jahre, stehen in keinem Verhältnis zum erzielbaren Nutzen der Halle. Da es weder eine Idee, noch ein tragfähiges Konzept zur Nutzung gibt, wird ein Abriss der Halle hiermit beantragt", heißt es in dem Vorschlag, der sicherlich wieder heiß und äußerst kontrovers diskutiert werden dürfte. Denn was passiert dann mit dem Festplatz? Ohne Halle, so immer das Argument des damaligen Bürgermeisters Arno Dahlenburg (SPD) fehle eine Perspektive für die weitere Entwicklung der Stadt Zehdenick und es gäbe keine Ausweichmöglichkeit für die Durchführung von größeren Veranstaltungen bei schlechtem Wetter.

Umzug der Tourist-Info

Endlich Nägel mit Köpfen zu machen, fordert die CDU-Fraktion beim Objekt Berliner Straße 27. Die Christdemokraten haben den Antrag eingebracht, die Stadt möge den leerstehenden Pavillon künftig als Tourist-Information nutzen. Dazu sollten schnellstens die planungs- und bautechnischen Voraussetzungen geschaffen werden. Auch sollte die Stadt prüfen, ob für das Vorhaben auch Fördermittel in Anspruch genommen werden können. Denn sollte es keine Förderung geben, sollte das Vorhaben nicht weiter verfolgt werden.

Die SPD-Fraktion fordert indes die Schaffung einer Busringlinie, die alle Ortsteile mit dem Bahnhof Zehdenick verbindet. Zur Begründung heißt es, dass die Ortsteile nur mangelhaft an den Öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen seien. Die Busse der OVG bedienten hauptsächlich den Schülerverkehr. Ein Umsteigen vom Auto auf Bus und Bahn werde nur erreicht, wenn die Angebote des ÖPNV attraktiver würden.

Verkehrschaos befürchtet

Ferner fordert die SPD in einem separaten Antrag ein Verkehrskonzept für das Einkaufszentrum Nord an der Grünstraße. Durch die Eröffnung des Rewe-Marktes und den zukünftigen Drogeriemarkt würden erhebliche Verkehrsströme zum Einkaufszentrum führen. Grünstraße und Poyenweg seien dem zu erwartenden erhöhten Verkehrsaufkommen dann nicht mehr gewachsen. Das Problem sei vor allem das Parken auf der Grünstraße, das Einbiegen auf die B 109 sowie das Abbiegen auf Acker- und Liebenwalder Straße. Bislang ist von einer angespannten Verkehrslage wenig zu spüren. Der Drogeriemarkt wird nun am 8. Februar eröffnet, so steht es im Schaufenster des künftigen Ladens.

Darüber hinaus fordert die SPD einen barrierefreien Zugang zu den Sitzungsräumen im Rathaus, das zurzeit nicht barrierefrei ist. Zurzeit würden deshalb insbesondere Rollstuhlfahrer von der Teilnahme an den Sitzungen ausgeschlossen. "Die Stadt sollte in Bezug auf Integration von behinderten Menschen Vorbild sein. Es sollte jeder Bürgerin und jedem Bürger möglich sein, aktiv oder inaktiv – ob als Teilnehmer oder als Zuhörer – an der Kommunalpolitik teilzuhaben, fordert die SPD in ihrem Antrag. Die gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft sei Leitgedanke der Behindertenrechts-Konvention.