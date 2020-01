Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Der Vorstandsbeschluss, den Verein und die gemeinnützige GmbH organisatorisch zu trennen, habe Bestand, sagt André Nedlin, der ehrenamtliche Vorstandsvorsitzende der Volkssolidarität Barnim, der 3000 Mitglieder angehören, die in 57 Ortsgruppen organisiert sind. Hinzu kommen die 220 Mitarbeiter der GmbH, die unter anderem in Kindergärten in Eberswalde, Bernau und Seefeld, im Altenpflegeheim in Biesenthal, in einem Kinderheimverbund sowie beim Essen auf Rädern beschäftigt sind. Um deren Geschicke kümmern sich vorerst auch weiterhin die Vorstandsmitglieder Elke Hennig und Carsten Schmidt.

Anika Sponner ist ab sofort für den Vereinsbereich zuständig. Die Barnimerin hat sich gegen zehn Mitbewerber durchgesetzt. Sie war zuvor in mehreren Pflege- und Gesundheitsstätten tätig.

Kerstin Maier, seit März 2012 Geschäftsführerin, war im September 2019 durch den Vorstand von dieser Funktion entbunden worden.