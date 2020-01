MOZ

Eberswalde (MOZ) Ein betrunkener Mann hat am Dienstag die Geduld der Polizisten in Eberswalde so sehr über Gebühr strapaziert, dass sie ihn letztlich in Gewahrsam nahmen. Erst wurde der 60-Jährige beim Diebstahl ertappt, später brüllte er an der Haltestelle Am Markt ausländerfeindliche Parolen. Polizisten griffen sich den hinlänglich bekannten Mann, bei dem ein Alkoholtest 2,32 Promille ergab. Dem Platzverweis kam der Querulant zwar nach, er machte aber später erneut Ärger. Kurz vor 21.30 Uhr randalierte er in einer Wohnung in Finow. Deshalb endete der Tag für den Mann, der die Polizisten bei deren Einsatz noch wüst beschimpfte, mit einer weiteren Anzeige und im Zellentrakt.