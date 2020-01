MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Am späten Dienstagabend wurde die Polizei wegen eines Streits in den Friedrich-Ludwig-Jahn-Ring gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 26-jähriger Syrer vor einem der Hauseingänge mit einem Bekannten dessen Fahrrad repariert. Als sie damit fertig waren und der Freund sich mit dem Rad wieder entfernte, wurde der junge Mann aus einem Fenster des Hauses heraus angesprochen. Daraus entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung bis der 26-Jährige schließlich ein lautes Geräusch aus der Wohnung vernahm, dass sich wie ein Schuss anhörte. Hinzugerufene Polizisten nahmen die besagte Wohnung in Augenschein, fanden jedoch keine Waffe.

Wie letztlich herauskam, war Ursache für die Auseinandersetzung die Annahme des Nachbarn, dass die beiden Männer das Fahrrad hatten stehlen wollen. Zur Sicherheit überprüften Kriminalisten der Inspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder) den Sachverhalt noch einmal.