Stefan Zwahr

Zehdenick (GZ) In der 100-jährigen Vereinsgeschichte des SV Zehdenick sammelten sich etliche Pokale an. Nun ist der Club aus der Havelstadt um eine ganz besondere Trophäe reicher. Seit Mittwochabend, dem Tag des runden Vereinsjubiläums, gehört die Ehrenplakette des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zur Sammlung. Diese (und ein Scheck über 500 Euro) wurde von Jens Kaden, Präsident des Fußball-Landesverbandes Brandenburg, überreicht.

Der Funktionär würdigte im Rahmen des gut zweistündigen Festaktes, bei dem sich im Vereinsheim 160 geladene Gäste einfanden, die Leistungen in der wechselvollen Geschichte des Zehdenicker Vereins, der zu DDR-Zeiten am Ende als BSG Aufbau am Spielbetrieb teilnahm und viele Jahre in der dritthöchsten Spielklasse um Punkte spielte. "Der Verein ist jung und aktiv geblieben. Hut ab, was hier geleistet wurde. Die DNA derer, die den Verein gegründet haben, ist heute noch da."

100 Jahre seien eine stolze Zahl, betonte Oberhavel-Landrat Ludger Weskamp. Der SV Zehdenick sei in den goldenen Zwanzigern gegründet worden, habe turbulente Zeiten, die immer wieder mit den politischen Veränderungen auf deutschem Boden einher gingen, überdauert. "Viele Ehrenamtliche haben über die Jahrzehnte im Vorstand, als Trainer und Betreuer dafür gesorgt, dass ein Verein funktioniert." Weskamp wünschte den Landesliga-Fußballern alles Gute im Aufstiegsrennen und lobte vor allem die gute Nachwuchsarbeit. Während viele Vereine im Norden Nachwuchssorgen plagen, sei der SVZ in allen Altersklassen im Spielbetrieb vertreten.

Im Rahmen der Veranstaltung wurde am Vereinsheim eine Ehrentafel für Dr. Heinz Tamm enthüllt. Der vor drei Jahren verstorbene Ehrenbürger der Stadt verfasste diverse Bücher über die Vereinsgeschichte. Eine besondere Ehre wurde auch dem langjährigen Funktionär Lothar Stabrey zuteil. Der einstige Spieler und ehemalige Sektions- und Abteilungsleiter wurde zum Ehrenmitglied ernannt.