Roland Becker

Velten (MOZ) Wenn Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) auf die Ofenstadt im Jahr 2030 schaut, sieht sie ein neues Wohngebiet an der Nauener Straße, Baukräne im Businesspark III und alle 20 Minuten eine S-Bahn. Allerdings will sie die Entwicklung Veltens nicht mehr bis zum Ende des gerade angebrochenen Jahrzehnts in ihrem jetzigen Amt erleben. "Irgendwann muss man den Staffelstab an die jüngere Generation übergeben", sagt sie im Interview. Die nächste Bürgermeisterwahl steht im Herbst 2025 an. Hübner schließt aus, dass sie dann im Alter von 62 Jahren nochmals antreten wird: "Es tritt dann mal der Zeitpunkt ein, wo man sich sagt: Es gibt noch etwas anderes, als Bürgermeisterin zu sein."

In den ihr verbleibenden sechs Jahren – am vorigen Freitag feierte sie ihr zehnjähriges Dienstjubiläum – will sie weiter für die Verlängerung der S-Bahn nach Velten kämpfen. Es ärgere sie, dass die von den Ländern Brandenburg und Berlin getragene Arbeitsgruppe i2030 noch immer keine konkreten Zeiträume für die weiteren Planungsschritte beschlossen hat. Dennoch meint sie: "Ich gehe davon aus, dass man in den nächsten fünf Jahren deutlich vorankommt."

Etwa 15 Jahre werde es brauchen, ehe sich der Businesspark III mit wirtschaftlichem Leben füllt. Das Gelände der ehemaligen Ingenieurshochschule soll dem Mangel an Gewerbe- und Industrieflächen entgegenwirken. Diese werden immer knapper. Noch 2020 will sich im Gewerbegebiet Heidekrug ein größeres Unternehmen aus der Lebensmittelbranche ansiedeln.

Probleme sieht die Bürgermeisterin darin, einen Investor für den Bernsteinsee zu finden, der dort ganzjährig eine Gastronomie betreibt. Als Alternative wird plötzlich wieder das bislang als total marode dargestellte Strandrestaurant Seeperle in Erwägung gezogen.

Für das Projekt Supermarkt im Zentrum will Hübner im Herbst einen Bebauungsplan vorlegen.

