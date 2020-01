Annette Herold

Schöneiche (MOZ) Am 28. März sind die Schöneicher zum großen Frühjahrsputz aufgerufen. Das kündigte Bürgermeister Ralf Steinbrück (SPD) am Dienstagabend bei der ersten Einwohnerversammlung des Jahres am Dienstagabend im Rathaus an. Gut 50 Schöneicher waren seiner Einladung zu Rück- und Ausblick sowie der Möglichkeit, Fragen zu stellen und Hinweise zu geben, gefolgt.

Nicht alles erledigt

Bei seinem Fazit zu den Aktivitäten des vergangenen Jahres konnte der Bürgermeister auf viele abgeschlossene Projekte verweisen wie den ersten Bauabschnitt der Brandenburgischen Straße, den Ausbau des Kieferndamms, den von Bürgerstiftung und Gemeinde realisierten Fitnessparcours im Schlosspark und die Übergabe von acht kommunalen Wohnungen im Bunzelweg. Anderes sei liegengeblieben. Der nun für dieses Jahr geplante Gehwegbau in Stein- und Rüdersdorfer Straße war 2019 gescheitert, weil die vertraglich gebundene Firma nicht auf der Baustelle erschienen war. Anders liegt der Fall beim Marktplatz, "dem Marktplätzchen", wie der Bürgermeister scherzhaft auf dessen Größe anspielte: Eigentlich sollte die Fläche längst gepflastert sein, doch die dafür gebrauchten Steine wurden noch nicht geliefert. Im Rathaus hofft man nun auf baldigen Baubeginn.

Nach dem gut einstündigen Bericht des Bürgermeisters, in dem es unter anderem auch um den Gemeindehaushalt, die Arbeit der sozialen Einrichtungen im Ort und die Entwicklung der Einwohnerzahlen ging, hatten die Besucher vor allem Fragen und Hinweise zum Baugeschehen und der Verkehrsbelastung in Schöneiche. Ob auf dem ehemaligen LPG-Gelände, das jetzt entwickelt werden soll, ein Veranstaltungsraum, größer als die Schlosskirche, entstehen könnte, wollte eine Besucherin wissen. Das sei möglich, erwiderte der Bürgermeister. Vorstellbar sei aber auch, dass Schöneiche mit der weiterführenden Schule eine Aula erhält, die auch außerschulisch genutzt werden könnte. Ein anderer Besucher schlug die Reservierung von Grundstücken an der Neuenhagener Chaussee für Hausbau-Wünsche junger Schöneicher vor.

Wie hoch die Neubauten in der Warschauer Straße werden, wollte eine Schöneicherin wissen. Zweigeschossig mit gestaffeltem Dachaufbau, lautete die Antwort des Bürgermeisters. Man könne sich die geplanten Gebäude so hoch wie die Musikschule vorstellen. "Na Gott sei Dank", entfuhr es da einer Besucherin.

Die Parksituation am neuen Kitabau in der Jägerstraße beschäftigt eine Schöneicherin, deren Kind dort betreut wird. Sie wünscht sich, dass Tempo 30 dort auch eingehalten wird. "Da müssen wir noch mal ran", sagte Steinbrück. Die dort noch auf den Asphalt gemalte 50 müsse verändert werden in das jetzt geltende Tempo 30. Zudem kündigte der Bürgermeister an, dass dort wie an anderen neuralgische Punkte eine Geschwindigkeitsanzeige der Gemeinde aufgestellt wird. Das habe anderswo in der Gemeinde durchaus Wirkung gezeigt, wie eine andere Schöneicherin berichtete.