Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Renner in dieser Woche: vegane Rote-Linsen-Suppe. Aber auch Kohlrübeneintopf mit Kassler und die anderen drei Sorten gehen gut. 50 bis 60 Suppen kaufen die Kunden der "S*Kultur" am Tag. Allein von der Linsensuppe gingen am Montag fast zwei Töpfe über den Tresen.

Der ist im Übrigen aus Holz, hergestellt von der Frankfurter Tischlerei Winter. Die Möbel haben Geschichte, wurden zum Teil vom Sperrmüll gerettet. Lokal, nachhaltig, kaum Müll und – bei den Zutaten – saisonal und bio, wenn möglich. Das ist das Konzept der Suppenbar von Raphaela Mühlbach in der Magistrale.

Diese Aspekte überzeugten den Landesverband Bündnis 90/Die Grünen, die gebürtige Gubenerin als Grüne Gründerin zu würdigen. Sie ist die erste Frankfurterin mit dieser Auszeichnung und die 28. in Brandenburg, seit der Preis vor knapp vier Jahren ins Leben gerufen wurde.

"Selber überrascht" war die Inhaberin des Eine-Frau-Betriebs. Hinter ihren Suppen steht allerdings die Erinnerung an eine weitere Frau: Rezepte mit Kohlrüben oder Kartoffeln stammen von Raphaela Mühlbachs Mutter. Die Gründerin selbst hat einige Kochbücher und probiert ansonsten vieles einfach aus. "Meine Mama hat gern experimentiert", erzählt sie. Aus ihrer eigenen Experimentierfreude entstehen in dem kleinen Geschäft, in dem früher der Italiener "O Sole Mio" und die Polareisbar waren, nicht nur Suppen, sondern auch belegte Stullen, Kuchen, Kekse und Desserts.

Die Zutaten bezieht die 50-Jährige vorwiegend von regionalen Bauern: das Gemüse hauptsächlich von Werder Frucht, das Fleisch von der Fleischerei Ranzig. Das Brot backt ihr Partner, sie schneidet es mit einer handbetriebenen Maschine. Gekocht wird ohne Mehl und Geschmacksverstärker. Ab 6.30 Uhr steht sie montags bis freitags in der Küche und bereitet die Speisen zu. Gibt es etwas, das keinen Spaß macht? "Kürbisschneiden", sagt sie. Ein Gutes habe das: Den Vertrag im Fitnessstudio konnte sie kündigen, erzählt sie augenzwinkernd.

Schon am Eröffnungstag – es war der 21. September, autofreier Tag in der Magistrale – hätten die Kunden bis vor die Tür gestanden. Vor allem zur Mittagszeit sei ihr Suppenbistro "extrem gut besucht". Ältere Kunden freuten sich über den Geschmack von früher, von jüngeren hört sie oft: "Genauso hat meine Oma immer gekocht". Wer Suppe mitnehmen will, bekommt ein Pfand-Glas.

"Man muss mutig sein", sagte Grünen-Landesvorsitzende Alexandra Pichl bei der Auszeichnung – aus eigener Erfahrung: Auch die PR-Beraterin hatte sich einst selbstständig gemacht. Mut, betonte Alena Karaschinski vom Kreisverband, müsse man ebenso in anderer Art und Weise haben: die Suppenbar auch mal schließen, um Kraft zu tanken.

Einen Mittelweg hat Raphaela Mühlbach schon mal gefunden: Auch sie kauft ab und zu im Super-, nicht nur im Biomarkt. Und obwohl sie sich als gesunden Pol zwischen McDonald’s und Dönerbude sieht, gibt sie zu: "Auch ich esse gerne mal einen Döner."