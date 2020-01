Berlin (NBR) Vier Jahre sind in der Politik eine lange Zeit. Allerdings nicht für jemanden, der schon 20 Jahre lang am Ruder ist und es noch eine Weile bleiben will.

Und so macht sich Russlands Präsident Wladimir Putin daran, rechtzeitig strategische Pflöcke für seine Zukunft einzuschlagen. Es ist offensichtlich, dass seine am Mittwoch angekündigten Änderungen am Präsidialsystem vor allem seinem langfristigen Machterhalt dienen sollen. Wenn er 2024 abtreten muss, dann soll sein Nachfolger keinesfalls die Fülle an Befugnissen erhalten, die er selbst hat.

Dafür plant er, dem Parlament mehr Mitsprache bei der Besetzung der Regierungsposten einzuräumen. Zusammen mit der avisierten Volksabstimmung darüber soll das den Anschein von Volksnähe und Transparenz erwecken.

Für Putin wird nun entscheidend sein, ob seine Partei "Einiges Russland" bei der Parlamentswahl 2021 die Mehrheit behält, um ihm in Zweifel die Rückkehr ins gestärkte Amt des Ministerpräsidenten zu ermöglichen, das er schon mal für vier Jahre inne hatte. Die Schwäche der Opposition und die erprobte staatliche Propaganda dürften ihm diesen Weg erleichtern.