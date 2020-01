MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) "Gemeinsam Brücken bauen" war das Motto des Neujahrsempfangs der Partei Die Linke im Foyer des Kleist Forums.

Themen wie das Jahr des Kindes in der Oderstadt, die Rückkehrer-Kampagne, aber auch der Kampf gegen Rechts standen auf der Agenda im sehr gut besuchten Kleist Forum. Der neue Kreisvorsitzende Stefan Kunath, die Landtagsabgeordnete Bettina Fortunato, die Vorsitzende der linken Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung Sandra Seifert, die Landesvorsitzende der Linken Anja Mayer sowie Sebastian Walter, Fraktionsvorsitzender im Landtag (von links) stoßen ganz alkoholfrei auf ein erfolgreiches neues politisches Jahr an.