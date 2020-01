Britta Gallrein

Dubai Traditionell startet die Motorsportsaison für Mike Ortmann zum dritten Mal in Folge mit dem 24-Stunden-Langstreckenklassiker in der Wüste von Dubai. Diesmal startete der 20-jährige Blumberger für das Team von CarCollection Motorsport. Das Team setzte einen Audi R8 LMS Evo ein. Diesen kennt Ortmann nun schon aus dem ADAC GT Masters. Auch seine beiden Fahrerkollegen Markus Winkelhock und Christopher Haase fuhren bereits mit ihm in den beiden abgelaufenen Saisons zusammen im Team von Mücke Motorsport. Die Erwartungen waren hoch gesteckt, schließlich konnte CarCollection Motorsport im letzten Jahr den Gesamtsieg für sich verbuchen.

Über 70 Autos machten sich im Dubai Autodrome auf die Reise. "Das Wichtigste in einem 24-Stunden-Rennen ist, dass du keine Fehler machst, nicht in Unfälle verwickelt wirst, keine Strafen bekommst und kontinuierlich schnelle Runden fährst", fasste es Ortmann zusammen.

Extreme Traktionsprobleme

Doch was er in diesem Jahr in Dubai erlebte, damit hätte wohl keiner gerechnet. Ortmann lieferte einen fehlerfreien Stint von fast zwei Stunden am Abend, bevor er das Auto an Markus Winkelhock übergab. "Ich musste zu einem ungeplanten Boxenstop, da es geregnet hat", erinnert sich Ortmann. "Ich bin noch nie in Dubai auf nassem Asphalt gefahren. Wir hatten extreme Traktionsprobleme, konnten aber das Auto stets auf der Strecke halten." In Dubai regnet es statistisch gesehen drei bis fünf Tage im Jahr. Selbst wenn hier ein paar Tropfen fallen, ist dies aufgrund der hohen Asphalttemperaturen kaum zu merken. Doch an diesem Tag fielen 60 bis 80 Liter auf den Quadratmeter, was für Dubai völlig untypisch ist. Zwischen der sechsten und siebten Stunde des Rennen wurde die Situation immer dramatischer und die Rennleitung entschied sich, das Rennen mit der roten Flagge zunächst zu unterbrechen. Sämtliche Fahrzeuge wurden auf der Start-Ziel-Geraden abgestellt. Es regnete weiter und die komplette Strecke sowie das Fahrerlager waren zwischenzeitlich komplett überflutet.

Die Rennstrecke in Dubai wurde ohne entsprechende Entwässerung gebaut. Somit bestand aus Sicht der Rennleitung keine Möglichkeit mehr, das Rennen fortzusetzen. Nach exakt sieben Stunden und 17 Minuten wurde der Audi, zum Zeitpunkt des Rennabbruches auf Platz zwei liegend, dann auch so in der Endwertung aufs Podium befördert.

"Man rechnet mit allem, aber bestimmt nicht damit, dass in der Wüste ein Rennen wegen Regens abgebrochen wird", schmunzelte Ortmann kurz vor seinem Abflug nach Deutschland. "Wir waren super unterwegs und konnten uns relativ schnell von Platz neun auf Platz zwei nach vorne kämpfen. Klar ist man enttäuscht, wenn das Rennen wegen solcher Umstände nicht zu Ende gefahren wird. Aber ich denke, wir haben unsere Klasse unter Beweis gestellt."

Für Mike David Ortmann starten nun die Vorbereitungen auf seine vierte Saison im GT Masters.