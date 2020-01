Hartmut Miersch

Oranienburg Beim Tabellendritten Oranienburger HC III hatten die Schorfheider weniger Mühe als erwartet, sich am Ende relativ sicher mit 34:30 durchzusetzen. Aus einer insgesamt geschlossenen Mannschaftsleistung ragte FSV-Keeper Oliver Schulze heraus. Entscheidend war aber auch, dass die FSV-er nach langer Verletzungspause mit Johann Bergk wieder eine sehr wichtige Offensivkraft zur Verfügung hatten.

Fehlerquote auf Minimum

Den besseren Auftakt erwischten die Gastgeber (2:0; 4:1). Nach gut zehn Minuten hatten dann auch die Gäste in die Partie gefunden und stellten sich besser auf das quirlige Spiel des OHC über den Kreis ein. Beim 6:6 war der Ausgleich hergestellt und wenig später gingen die FSV-er erstmals selbst in Führung (8:10) und gaben diese bis zum Ende der Partie auch nicht mehr ab.

Bis zum Pausenpfiff legten die Barnimer weiter auf 11:15 vor, überzeugten mit schnellem Umkehrspiel und hielten die eigene Fehlerquote auf ein Minimum.

Die Startphase zu Halbzeit zwei, sonst alles andere als eine Finowfurter Stärke, verlief diesmal optimal und die Gäste konnten weiter auf 11:17 vorlegen. Der OHC zeigte sich entnervt, weil FSV-Keeper Oliver Schulze über sich hinaus wuchs und auch noch so klare Chancen des Gegners zunichte machte.

Keeper zieht Gegner den Zahn

Nach vorn überzeugten die Gäste mit Torgefahr von allen Positionen, spielten sich klare Tormöglichkeiten heraus und verwandelten diese clever und sicher zum 34:30-Endstand.

FSV-Trainer Toni Renz nach der Begegnung: "Respekt an die geschlossene Mannschaftsleistung und dennoch muss ich unseren Keeper gesondert hervorheben. Einfach nur stark, wie er mit Super-Paraden den OHC zur Verzweiflung brachte." An diese Leistung gilt es am Samstag anzuknüpfen, wenn es nach Bad Freienwalde geht.

Finowfurt: Oliver Schulze - Mario Manns (12/2), Ronny Krell, Mario Weise (1), Patrick Möbius, Toni Mai (1), Robert Fronicke, Johan Bergk (11), Karsten Gerlach (4), Benjamin Altrock (3), Marcel Voß (2), Marco Derbolowsky