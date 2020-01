Jörg Richter

Bindlach Die Nachwuchs-Bundestrainer haben die besten deutschen Ringer aus der Altersklasse der A-Jugend (Kadetten) im fränkischen Bindlach zusammengerufen, um bei einem Kaderturnier eine Vorauswahl für die diesjährigen Nationalteams im griechisch-römischen Stil sowie im freien Ringkampf zu treffen. Die Gemeinde Bindlach im Landkreis Bayreuth ist eher bekannt durch den Bindlacher Berg, auf den sich die A 9 von München in Richtung Berlin hinauf windet. Der Ringerdelegation aus Brandenburg dürfte der Verkehr auf der Autobahn direkt vor der Bärenhalle in Bindlach egal gewesen sein, die jungen Athleten wollten vor den Augen der Bundestrainer einen guten Eindruck hinterlassen.

"Wir hatten zumeist Ringer aus den jüngeren Jahrgängen am Start, die haben ordentlich gekämpft", war Trainer Heinz Thiel mit dem Auftritt der Jüngsten aus der Brandenburger Delegation zufrieden. Die älteren Jahrgänge hingegen griffen in die Kämpfe um die Medaillen ein. So schlitterte Witas Behrend (71 kg/GR) nur knapp an der Goldmedaille vorbei. Der Ringer aus Sachsen-Anhalt, der am Stützpunkt Frankfurt lernt und trainiert, wurde nach drei Siegen erst im Finale von Dilhan Harmandali (Saarland) mit 5:2 Punkten gestoppt.

Weitere Platzierungen erzielten im griechisch-römischen Stil Anthony Nitzschner (48 kg/ 2. Platz), Lenny Mantau (51 kg/3. Platz) und Damian Kebernick (92 kg/2. Platz). Letztgenannter trug allerdings nur einen Kampf gegen Emil Thiele (Sachsen-Anhalt) aus, der in diesem Jahr ebenfalls noch an die Sportschule nach Frankfurt wechseln wird, wo die beiden schweren Jungs dann gemeinsam trainieren können.

Bei den Freistilspezialisten erzielten Leon Kolbe (71 kg) und Ansgar Reinke (80 kg) aus der Brandenburger Mannschaft Bronze. Leon Kolbe trainiert im DRB-Regionalstandort Luckenwalde, während der aus Berlin stammende Ansgar Reinke seit dieser Saison mit Trainer Aleksandr Sommer in Frankfurt trainiert.

Trainer zufrieden mit Auftreten

"Wir haben noch weitere Talente in den Startlöchern, die jedoch noch nicht in die Kämpfe um vordere Platzierungen eingreifen konnten und noch etwas Zeit benötigen, um sich in den nächsten Jahren weiter zu entwickeln", blickt Heinz Thiel mit seinem Trainerstab schon auf die diesjährigen Deutschen Meisterschaften, die in der Altersklasse der Kadetten vom 3. bis 5. April in Unterelchingen (GR) und Radolfzell (FR) ausgetragen werden.

Zufrieden zeigte sich auch Maik Bullmann: "Die Teilnehmerzahl ist im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben, kämpferisch haben die meisten Akteure einen guten Eindruck hinterlassen", sagte der Bundestrainer.