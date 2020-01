Julia Hilpert

Rüdersdorf Der Rüdersdorfer Ruderverein Kalkberge sucht weibliche Unterstützung. Denn der Januar steht bei den Ruderinnen ganz im Zeichen des Ergometers. Bereits zum dritten Mal nehmen die Frauen an der bundesweitenWomen’s Rowing Challenge des Deutschen Ruderverbandes teil. Das vorgegebene Ziel: So vieleKilometer rudern wie möglich. Denn der Verein mit den meisten erruderten Kilometern hat gewonnen.

Hinter der Aktion steckt jedoch noch viel mehr. Das Prinzip der Challenge ist einfach: Es gibt vier Etappen, jede Woche eine neue. Los ging es bereits am 8. Januar. Es galt, acht Minuten auf dem Ergo zu rudern. Heute, am 15., sind es 15 Minuten. Weiter geht es am 22. und am 30. Januar. Dann werden entsprechend der Serie 22 und 30 Minuten absolviert. Der Verein, der am Ende dieser vier Wochen die meisten Kilometer auf der Uhr zu stehen hat, der gewinnt die bundesweit ausgeschriebene Challenge.

Schon einmal gewonnen

Seit dem Start der Challenge 2018 sind die Rüdersdorfer Frauen mit dabei. Im ersten Jahr konnten sie sogar gewinnen: Mit 844,33 Kilometern legten sie damals die längste Strecke auf dem Ruderergometer zurück. Wie sie das geschafft haben, weiß Kerstin Schmidt, Teamleiterin der Rüdersdorfer Frauen: "Der Trick liegt in der Anzahl der Frauen. Je mehr an den Start gehen, desto mehr Kilometer kommen am Ende zusammen. Im ersten Jahr hatten wir rund 50 Frauen am Start", erinnert sie sich. "Das hatte sich damals ausgezahlt. Im darauf folgenden Jahr haben die anderen Vereine nachgezogen und wir haben durchaus eine große Konkurrenz."

Das eigentliche Ziel der Aktion ist es, mehr Frauen in die Rudervereine zu locken. Eine gute Idee, findet auch Kerstin Schmidt. "In den vergangenen Jahren war unser Fitnessraum immer voll. Viele Frauen sind zusammengekommen, man hat sich unterhalten und gemeinsam Sport getrieben. Bei manchen steigerte sich der sportliche Ehrgeiz schon nach den ersten Trainingseinheiten. Ganz nebenbei gab es auch einmal ein Gläschen Sekt. Es soll ja immerhin Spaß machen."

Jeder kann mitmachen

Der Aufruf gilt also: Haben Sie Lust auf eine sportliche Herausforderung zu Beginn des Jahres? Dann können Sie die Rüdersdorfer Ruderinnen bei ihrer Challenge unterstützen. Um teilzunehmen, muss man kein Vereinsmitglied sein, aber eben, das ist wichtig, eine Frau. "Es spielt auch keine Rolle, ob man schon einmal auf einem Ergometer gesessen hat oder nicht oder wie viele Kilometer man schafft. Jeder einzelne Kilometer zählt", erklärt Kerstin Schmidt. Wer sich angesprochen fühlt, kann sich ab sofort montags bis freitags ab 17 Uhr bei Kerstin Schmidt in der Seestraße 13 in Rüdersdorf melden. Jede Frau ist herzlich willkommen.