Florian Deja

Bad Belzig Für die Handball-Männer der OSG Fredersdorf-Vogelsdorf ging es zum letzten Hinrundenspiel der Verbandsliga Süd nach Bad Belzig. Gleichzeitig war damit die nur kurze Winterpause auch beendet.

Mäßige Anfangsphase

Die Anfangsphase bei den Fredersdorf-Vogelsdorfern konnte man am ehesten mit einer Art des Warmlaufens vergleichen. Das Tempo war mäßig und nur langsam kam die OSG in Schwung. Nach einem 0:2-Rückstand und einem kleinen Wachwerden drehten die Gäste die Partie und gingen selbst mit 5:3 in Führung. Der Märkische BSV konnte zwischenzeitlich zum 7:7 aufschließen. Doch dann war auch der letzte OSG-Spieler aus dem Winterschlaf zurück.

Bis zur Pause erarbeitete sich die Mannschaft von Trainer Florian Deja eine Fünf-Tore-Führung. Zur Halbzeit stand es 15:10 für die Gäste aus Fredersdorf-Vogelsdorf und auch der Trainer konnte langsam zufriedener dreinschauen.

Zu Beginn der zweiten Hälfte wollten die OSG-Spieler schnell alles klarmachen. Vor allem Pepe Schneider war es zu verdanken, dass die Mannschaft auf 19:12 davonziehen konnte. Durch Zwei-Minuten-Strafen gegen die OSG konnte Belzig den Torabstand bis auf 15:19 verkürzen. Doch die Schlussphase gehörte dann klar den Gästen, die noch einmal das Tempo verschärfen konnten. Am Ende gab es ein relativ souveränes und verdientes 32:25 für die OSG Fredersdorf-Vogelsdorf, die nun nach zehn Spielen auf dem fünften Platz der Tabelle liegt.

Sonntag nach Lübben

Am Sonntag geht es zum Rückrundenauftakt zum Schlusslicht der Liga nach Lübben, zur zweiten Vertretung des HC Spreewald. In diesem Spiel ist die Favoritenfrage eindeutig, denn die Spreewälder haben erst einmal in dieser Saison gewonnen. Das Spiel in der Mehrzweck-Halle Lübben wird um 16 Uhr angepfiffen.

OSG Fredersdorf-Vogelsdorf: Christian Szameit, Oliver Glowik – Markus Buche (1), Christian Weihs (2), Florian Urban (2), Max Haida (9), André Barnow (1), Christian Bernicke, Pepe Schneider (10), Maik Schöps (4), Stephan Tietz (3)