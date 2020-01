Udo Plate

Bad Freienwalde (MOZ) Mit dem souveränen Turniersieg der Kreisoberliga-Fußballer von Blau-Weiß Wriezen II endete das Hallenturnier des Falkenberger SV um den Zellerer-Cup in der Bad Freienwalder Kurstadthalle. Im Endspiel besiegten die Männer von Blau-Weiß-Betreuer Matthias Ludwig den Gastgeber ungefährdet mit 6:3. Im kleinen Finale behielt die SG Brodowin gegen den SV Jahn Bad Freienwalde mit 4:2 die Oberhand.

Die Wriezener Vertretung dominierte zuvor mit drei klaren Erfolgen gegen SG Falkenberg/Altglietzen/Neuenhagen (5:0), SG Liepe (4:0) sowie SG Klosterdorf (4:0) das Geschehen in der Gruppe B. Neben den Wriezenern erreichte der Gastgeber mit einem klaren 6:0-Erfolg gegen die SG Klosterdorf sowie einem knappen 1:0-Erfolg über Liepe den Sprung ins Halbfinale. Gruppendritter wurde Klosterdorf mit einem 1:0 gegen Liepe, das ohne Punktgewinn nach Hause fahren musste.

Knapper Ausgang in Gruppe A

Spannender ging es in der Staffel A zu – zumindest was den Staffelsieg betraf. Der SV Jahn Bad Freienwalde startete mit einem 2:0-Sieg gegen den FC Bomber in das Turnier. Im Anschluss setzte es eine 1:4-Schlappe gegen Brodowin, das im Auftaktspiel noch Reichenberg mit 0:1 unterlag. Dennoch gelang den Kurstädtern mit einem 3:0-Erfolg über den Reichenberger SV als Gruppensieger der Vorstoß ins Semifinale. Den Brodowinern reichte ein 2:0 gegen den FC Bomber zum Einzug ins Halbfinale, da sie bei gleicher Punktzahl mit Reichenberg in der Tordifferenz mehr Treffer erzielt hatten. Den Reichenberger Fußballern blieben indes mit dem zweiten Vorrundensieg gegen den FC Bomber (3:1) nur der undankbare dritte Platz. Abgeschlagen blieb der FC Bomber das Schlusslicht.

Im ersten Halbfinale setzte sich Wriezen II mit 3:1 gegen Jahn Bad Freienwalde durch. Mit dem gleichen Resultat gewann Falkenberg/Altglietzen/Neuenhagen das zweite Halbfinale gegen die SG Brodowin.

Am ende nur Ergebniskosmetik

Als eine einseitige Angelegenheit mit einem überragenden Florian Pekrul vom FSV Blau-Weiß Wriezen entpuppte sich das Endspiel zwischen der SG Falkenberg/Altglietzen/Neuenhagen und Blau-Weiß Wriezen II. Mit fünf Toren in Serie brachte Pekrul, der mit insgesamt neun Treffern die Torjägerkanone einheimste, seine Blau-Weißen mit 5:0 in Führung, ehe Erik Tornow zum 1:5 traf. Stephan Heese erhöhte umgehend auf 6:1.

In der Schlussphase betrieben Tim Biesdorf und Tom Franke noch ein wenig Ergebniskosmetik zum 3:6-Endstand.