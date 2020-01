moz

Altreetz Mit einem Triumph des Altreetzer Volleyballer endete vor großer Kulisse das traditionelle Neujahrsturnier des TSV Altreetz. Bereits seit etlichen Jahren treffen sich in der Sporthalle zu Jahresbeginn Akteure der Sparten Fußball, Volleyball und Gymnastik nebst Begleitern auch aus dem Raum Bad-Freienwalde/Wriezen und ermitteln den Altreetzer Volleyball-Turniersieger. Über acht Stunden verfolgten etliche Zuschauer das muntere Treiben in der Halle. Am Ende hatten das Volleyballteam des TSV Altreetz den längsten Atem und heimste den begehrten Wanderpokal ein.