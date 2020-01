Rainer Thümmel

Ortsmarke Die erste Schülermannschaft vom JSV Schwedt musste zum Jahresauftaktspiel in der Landesliga als Tabellenführer zum Hohen Neuendorfer SV II (4.) reisen, der sich durch die Rückkehr zweier Spieler aus der Verbandsliga verstärkt hat, die aber diesmal fehlten. Beim Gast fiel der spielstarke Arne Seelig krankheitsbedingt aus.

Moritz Webert/Arved Schifter hatten im Doppel ihre Gegner zunächst im Griff und holten sicher die ersten beiden Sätze. Nach verlorenem dritten Abschnitt war dann irgendwie das Selbstver­trauen weg, sodass die Partie abgegeben wurde. Mahmoud El- Khatib/Rio Sternkiker setzten sich in einem ausgeglichenen Match dagegen mit 3:0 durch.

Spitzenspiel folgt am Sonntag

Auf El-Khatib war insgesamt Verlass: Er musste keinen einzigen Satz abgeben, obwohl er durchaus gefordert wurde. Da Webert und Sternkiker in den ersten beiden Einzel-Runden jeweils einen Sieg erzielten, gab es einen 5:5-Zwischenstand. Dann gelang Moritz ein 3:1-Sieg gegen den an Nummer 1 spielenden Karl Fraedrich. Rio musste sich zwar der Nummer 2 nach heißem Kampf im Entscheidungssatz geschlagen geben, mobilisierte anschließend aber noch einmal alle Kräfte und ließ Fraedrich im entscheidenden Spiel mit 3:0 keine Chance. Auch Schifter zeigte in seinem ersten Landesliga-Einsatz eine gute Leistung und trug ebenfalls mit einem Sieg zum 10:6-Gesamterfolg bei.

Am Sonntag empfängt das JSV-Team den punktgleichen TTV Top Spin Bernau. Mit einem Heimsieg könnten die Oderstädter sogar die Weichen in Richtung Aufstieg stellen!

Zeitgleich mit dem offiziellen Punktspiel wurde wieder ein Teamvergleich der jüngsten Eleven beider Vereine ausgetragen. Maximilian Schulz, Silas Jänchen und Leon Blazejczyk konnten für den JSV alle ihre Spiele für sich entscheiden, wobei viele knappe Sätze zu beobachten waren.