Anja Müller

Dessau In der Hinrunde hatten die Randberliner in eigenerHalle in einem beinahe epischen Duell eine 2:0-Satzführung noch aus der Hand gegeben – diesmal aber hatte der amtierende Meister beim 3:1 (18:25, 25:20, 25:16, 25:22) das bessere Ende für sich und kletterte nach einem durchwachsenen Saisonstart mit dem nun schon neunten Sieg in Folge auf den ihm so vertrauten Platz 1. Die angestrebte Titelverteidigung ist für dieSchöneicher damit ein ganzes Stück näher gerückt.

Beide Mannschaften waren vor dem Topspiel nicht nur punkt-, sondern sogar satzgleich. Dies versprach viel Spannung, und so hatten die hochmotivierten Dessauer Gastgeber kräftig die Werbetrommel gerührt – und wurden für ihre Bemühungen mit einer tollen Kulisse belohnt.

Gastgeber wacht als Erster auf

Trotz des besonderen Stellenwertes der Partie kamen die Kontrahenten nur schleppend ins Spiel. Besonders bei den Gästen war eine ungewöhnlich hohe Zahl von Eigenfehlern zu beobachten. Mit Unterstützung seiner Fans und der Cheerleader wachte der PSV als Erster auf und gewann so den Durchgang recht deutlich. Jetzt endlich war aber auch die TSGL II da und kam über die Stationen 10:7 und 17:12 zum Satzausgleich.

Während die Gastgeber hofften, der Schöneicher Schwung würde abflauen, übernahmen diese mehr und mehr das Kommando und waren in der Halle nun auch akustisch im Vorteil. Alle Auszeiten und Wechsel der Dessauer halfen nichts, der amtierende Regionalliga-Meister steuerte auf einen glatten Auswärtssieg zu.

Noch aber gab sich der PSV nicht geschlagen, stellte in einem letzten Versuch, das Spiel vielleicht noch zu drehen, den als Hauptangreifer fungierenden Ex-Zuspieler Fabian Kempf auf seine alte Position. Und das Wagnis wurde belohnt. 8:5 führten die Gastgeber, und auch die Zuschauer glaubten nun wieder an eine Wende.

Schöneiches Trainer René Jerratsch brachte seinerseits beim 8:13-Rückstand Ole Irrmisch als Zuspieler, und dieser Wechsel sollte sich als goldrichtig erweisen. Beim 18:18 war der Ausgleich geschafft, nach langen, hart umkämpften und teilweise chaotischen Ballwechseln hieß es 22:22. Das Publikum wurde immer lauter, um seiner Mannschaft den letzten Push zu geben. Aber die TSGL Schöneiche II hatte die besseren Nerven und vielleicht auch ein Quäntchen Glück, gewann das wichtigste Spiel der Saison mit 25:22 und eroberte den Platz an der Sonne, den es am Sonnabend, ab 15 Uhr, daheim gegen den Tabellenfünften SV Schulzendorf/Königs Wusterhausen zu verteidigen gilt.