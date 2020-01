Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Die neue ärztliche Bereitschaftspraxis im Landkreis Oberhavel am Standort der Oranienburger Klinik "wird von den Patienten gut angenommen", sagt auf Anfrage dieser Zeitung Christian Wehry, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB).

In der Praxis, die mit niedergelassenen Ärzten besetzt ist, landeten von September bis Dezember 2019 insgesamt 1 899 Fälle. Mitte August hat die Bereitschaftspraxis ihren Betrieb aufgenommen. Mit den ärztlichen Diensten außerhalb der Öffnungszeiten der niedergelassenen Allgemeinmediziner will die KVBB ein engmaschiges Versorgungsnetz schaffen. Aktuell gibt es zwölf ärztliche Bereitschaftspraxen. 2020 soll nach Angaben der KVBB das Netz in der Mark gemeinsam mit den Krankenhäusern, dem Rettungsdienst und den integrierten Leitstellen auf 20 Praxen ansteigen. In der ärztlichen Bereitschaftspraxis Oranienburg erhalten Patienten "eine medizinische Versorgung bei akuten, aber nicht lebensbedrohlichen Erkrankungen", so Wehry.

Wen in Oberhavel also am Wochenende oder am Abend Grippe, Fieber und Kopfschmerzen plagen, oder Erbrechen und Durchfall quälen, muss nicht zwangsläufig den ärztlichen Bereitschaftsdienst zu einem Hausbesuch überreden. Sondern kann, ohne lange nachzuschlagen, wer gerade Dienst hat, einfach nach Oranienburg in die Praxis in der Klinik gehen.

"Dort ist der Arzt auch viel besser ausgerüstet, als wenn er mit seinem Arztköfferchen auf Reisen gehen muss", so Wehry.

Der ärztliche Bereitschaftsdienst hat allerdings nichts mit dem Notfalldienst in den Rettungsstellen von Oberhavels Kliniken zu tun. Wer bei schweren Fällen, zum Beispiel Schlaganfall, Herzinfarkt oder einer Ohnmacht zu kämpfen hat, sollte weiterhin den Rettungsdienst unter 112 anrufen, und sich professionelle Hilfe in diesen lebensbedrohlichen Fällen sichern.

Seit Januar rund um die Uhr

Allerdings dient die ärztliche Bereitschaftspraxis in Oranienburg auch dazu, die Rettungsstelle zu entlasten. Wer sich dort außerhalb der normalen Dienstzeiten der Allgemeinärzte meldet, aber keine lebensbedrohlichen Krankheit hat, wird in die ärztliche Bereitschaftspraxis umgeleitet. Dadurch wird die Rettungsstelle entlastet, "und kann sich um die echten Notfälle kümmern. Hier ist ein Effekt zu spüren", sagt Christian Wehry von der Kassenärztlichen Vereinigung.

Wer sich außerhalb der Sprechzeiten plötzlich krank und schwach fühlt, so dass er einen Arzt aufsuchen will, oder glaubt ins Krankenhaus zu müssen, kann sich zuallererst an die Bereitschaftsdienstnummer 116117 wenden. "Sie ist seit Anfang des Jahres rund um die Uhr geschaltet", so Wehry. Alle Anrufe aus der Region an die 116117 gehen zentral in der Koordinierungsstelle Potsdam ein.

Geschultes Personal

Am anderen Ende der Leitung sitzt geschultes, medizinisches Personal. Es berät die Patienten am Telefon und lenkt sie in die richtige Versorgung, und zwar am häufigsten "in die ärztlichen Bereitschaftspraxen", erläutert Wehry. "Es ist gut, immer erst die 116117 anzurufen. Man geht einen Fragebogen durch und enthält eine Empfehlung. In Notfällen wird umgehend per Knopfdruck die 112 informiert. Manchmal wird aber auch geraten, lieber zu Hause zu bleiben und am nächsten Tag zum Hausarzt zu gehen."