Siegmar Trenkler

Fehrbellin (MOZ) Rund 250 000 Euro – um so viel Geld geht es für die Gemeinde Fehrbellin bei ausstehenden Bescheiden zur Umlage der Wasser- und Bodenverbände für die Jahre 2020, 2019 und teilweise 2018. Das Geld wird von der Gemeinde ausgereicht und dann wieder von den Eigentümern zurückgefordert.

Doch die Berechnung wurde in den vergangenen Jahren durch allerlei Änderungen erschwert. 2019 wurden deswegen gar keine Bescheide verschickt. Aus 2018 sind sie teilweise noch offen. Dass das so ist, liegt an Gesetzesänderungen, die die Verwaltung beim Erstellen beachten muss. So wurden unter anderem die Verbandsgrenzen verändert, erklärt Kämmerin Svenja Mohaupt. Dadurch sind in den einzelnen Verbänden teilweise Grundstückeigentümer hinzugekommen oder auch weggefallen. Vor allem aber muss inzwischen die Art der Grundstücke erfasst werden, also ob sie etwa Wald sind oder landwirtschaftlich genutzt werden. "Dazu müssen wir die Grundbucheinträge alle überprüfen und von Hand eintragen. Das war personell nicht zu stemmen", so Mohaupt weiter. Eine dritte Änderung der Rahmenbedingungen machte die Aufgabe für die Verwaltung auch nicht einfacher: Seit 2019 können Grundstückseigentümer ihren Beitrag direkt an die Verbände zahlen. "Wir werden aber darüber nicht informiert, wenn jemand das macht. Das muss dann auch von uns geprüft werden", so die Kämmerin der Rhinstadt.

Abhilfe soll bei der Bewältigung der Aufgabe eine zweite Stelle in der Kämmerei bringen, die im aktuell diskutierten Haushaltsentwurf fürs laufende Jahr vorgesehen ist. Ziel ist es, die ausstehenden Bescheide danach so schnell wie möglich zu verschicken.