Matthias Henke

Gransee Unterwegs in Sachen "Mission Energiesparen" waren am Donnerstag die Schüler der Klassen 8.1 und 8.2 des Granseer Strittmatter-Gymnasiums.

Nach dem Zuhause-Check im vergangenen Herbst, galt es nun die Kommune genauer unter die Lupe zu nehmen. Und so waren die Schüler mit ihrem Lehrer Jens Richter-Mendau in der Granseer Amtsverwaltung zu Gast. Unter anderem hatten sie ein Aufgabenblatt abzuarbeiten, schilderte Bauamtsmitarbeiterin Carmen Tasch, die die Veranstaltung von Verwaltungsseite begleitete. So wurde beispielsweise dazu die Temperatur gemessen, die Zahl der stromverbrauchenden Geräte ermittelt und geschaut, welche Leuchtmittel verwendet werden. Was die Stadt in Zusammenarbeit mit der Wohnungsbaugesellschaft Gewo an der Straße des Friedens umgesetzt hat – die zentral gesteuerte Wärmeversorgung – war Thema eines Vortrags.

An der zehnten Auflage der "Mission Energiesparen" der Energie Mark Brandenburg (EMB) GmbH beteiligen sich neben der 8.1 und 8.2, die am Donnerstag die Amtsverwaltung unter die Lupe nahmen, weitere 25 Klassen aus Schulen im Versorgungsgebiet der EMB. Für das große Finale in Potsdam am 23. April qualifizieren sich die sechs punktbesten Klassen der ersten beiden Etappen. Es winken Preise im Gesamtwert von 10 000 Euro, die zu gleichen Teilen in die Klassen- und Schulkassen gehen. Allein 3 500 Euro erhält der Erstplatzierte.

Bei der "Mission Energiesparen" 2018/2019 erreichte die damalige Klasse 8.1 das Finale und sicherte sich dort den dritten Platz. Titelverteidiger ist das Gymnasium Wittstock.