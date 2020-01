dpu

Groß Lindow Im Auftrag des Landkreises stutzt zurzeit die Mainka Straßenunterhaltung GmbH (Hennickendorf) Robinien an der alten B 112. Ingo Salisch (50) und sein Kollege Torsten Riehle (54) arbeiten mit einem Liebherr-Mobilbagger 914 samt Mäh- und Mulch-Anbaugeräten ab der alten B112/Frankfurter Straße in Ziltendorf bis nach Wiesenau und ab dort bis hin zur Kreuzung Lindenallee/Gubener Straße in Brieskow-Finkenheerd. Ingo Salisch: "Wenn Tiere im Dunkeln aus dem Gebüsch kommen, kann man diese bei einem sauberen Rückschnitt eher erkennen."