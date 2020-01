Stefan Bietz

Rostock Die Indoor-Saison im Drachenboot ist etwas Besonderes, sitzen sich doch zwei Mannschaften in einem Boot gegenüber und müssen den Gegner über eine bestimmte Strecke schieben – ein bisschen wie beim Tauziehen. Eine der größten Veranstaltungen findet in Rostock unter der Regie des SV Breitling statt und ist sowohl für die Pneumant Dragons als auch die Zoo-Center Dragons ein fester Termin im Wettkampfkalender. Letztere waren schon in den Vorjahren sehr erfolgreich, auch diesmal triumphierten sie in der Neptun-Schwimmhalle.

Rund 700 Paddler aus Deutschland, Polen und der Ukraine waren dabei. In der Mixed-Klasse, welche die Hauptklasse ist, stellten sich mehr als 40 Mannschaften dem Starter, darunter viele deutsche Spitzenteams.

Beide Fürstenwalder Mannschaften siegten sich souverän durch die Vorläufe, die Pneumant Dragons bezwangen dabei unter anderem die guten Bekannten von Amber Szczecin. Nach Erfolgen im Viertelfinale kam es zum Unvermeidlichen: Die Domstädter trafen im direkten Duell um den Finaleinzug aufeinander. Anfangs lag Pneumant etwas vorn, aber die Zoo-Center Drachen warfen ihre ganze Routine in die Paddel und konnten das Rennen so nach 39,92 Sekunden für sich entscheiden.

Endlauf-Sieg über "Das Büro"

Im Finale standen sie dann einem bekannten Gegner gegenüber: Paddler aus Brandenburg an der Havel und einige All-Star-Freunde, die unter dem Namen "Das Büro" am Start waren – und sich bereits nach 29,28 Sekunden geschlagen geben mussten. Pneumant gewann derweil das kleines Finale gegen die Wukey’s aus Biesenthal und fuhr somit Platz 3 ein.

Für die Zoo-Center Dragons war`s das aber noch nicht: In Rostock wird ein Supercup ausgefahren zwischen den Siegern der beiden stärksten Mixed-Klasse. Dabei geht es um einen beein-druckenden Wanderpokal, gefertigt aus drei Zentimeter starkem Cortenstahl und 17 Kilogramm schwer. In den vergangene Jahren stand die Trophäe stets in Fürstenwalde oder aber im Vereinsheim der Rostocker Seebären. Der dritte Sieg in Folge, der dem Schmuckstück einen dauerhaften Besitzer verschafft hätte, wurde jeweils durch die andere Mannschaft vereitelt. Zuletzt hatten zweimal die Spreestädter gewonnen. Und da der Sport seine eigenen schönen Geschichten schreibt, musste es so kommen: Beide Teams standen, oder besser saßen sich erneut im Kampf um den Supercup gegenüber. Und nach 37,87 Sekunden stand fest: Die Veranstalter brauchen einen neuen Pokal.

Die Zoo-Center Dragons sind seit nunmehr sieben Jahren inRostock dabei, standen immer im Finale und gewannen fünfmal den Supercup – eine beeindruckende Bilanz.