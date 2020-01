Andrea Linne

Chorin (MOZ) Für 6499 Euro wechselte ein Eichenstamm am Mittwoch den Besitzer. Der Landesbetrieb Forst veräußerte vier verschiedene Baumarten auf der Holzauktion in Chorin, die einmal jährlich stattfindet. Zuvor hatten sich acht verschiedene Bieter um Eichen, Roteichen, Eschen und Buchen informiert, die zum Verkauf standen, um edle Möbel oder Parkett zu werden. Für den teuersten Baum, der aus dem Revier Fürstenberg (Oberhavel) stammt, zahlten sie 1940 Euro je Festmeter. Insgesamt, betont Sprecher Jan Engel vom Landesbetrieb, sei man zufrieden. Es wurden insgesamt 269 Festmeter angeboten, das ist etwa die Hälfte des Vorjahres. Dafür sei das Ergebnis aber mit insgesamt 131 548 Euro sehr gut.

Großteil bleibt in Brandenburg

Aus Niedersachsen, Bayern und Nordrhein-Westfalen kamen die Kunden. "52 Prozent aber bleiben in Brandenburg", freut sich Engel. Ein Tross Mitarbeiter ist nötig, um das Holz zur jährlichen Auktion vorzubereiten. Revierförster, Waldarbeiter und Mitarbeiter der Landesforsten seien involviert. Es gebe genügend Fichten und Kiefern, weil die trockenen Jahre und der Borkenkäfer das Holz geschädigt hätten.

Eine Million Festmeter schlägt der Landesbetrieb Forst in jedem Jahr. Nur das beste Holz kommt zur Auktion in Chorin unter den Hammer. So seltene Baumarten wie Speierling oder Elsbeere, betont Engel, "sind in unseren Gefilden aber nicht zu haben, sondern eher in Süddeutschland", bedauert Engel. Aber auch die angebotene Roteiche findet Abnehmer, die das Holz weiter veredeln.

Die zum Verkauf angebotenen Hölzer stellen nur einen Bruchteil des jährlich im Land geschlagenen Holzes dar.

30 Festmeter blieben in diesem Jahr sogar übrig und fanden keine Käufer.