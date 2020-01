Uwe Spranger

Neuenhagen (MOZ) Eine Schreibwerkstatt für Schüler kann die Anna-Ditzen-Bibliothek Neuenhagen in den nächsten Wochen anbieten. Als Partner konnte der Autor und Poetry-Slamer Bas Böttcher gewonnen werden.

Wie Leiterin Stefanie Reich erläuterte, gebe es mit "Wörterwelten" ein außerschulisches Angebot der kulturellen Bildung, das im Rahmen einer Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung mit dem Friedrich-Bödecker-Kreis initiiert wurde. Ambitionierte Schülerinnen und Schüler, die Lust am Schreiben, Dichten und Texte verfassen haben, sollen dabei in einer Gruppe mit einem Mentor in Autorenpatenschaft arbeiten. Besonders sollten die sogenannten Lücke-Kinder angesprochen werden, Schüler der 5., 6. und 7. Klassen, die nicht mehr in Hort-einrichtungen und noch nicht in Jugendklubs gehen. In der Schreibwerkstatt sollen unter Anleitung des Autors Neugier und Mitmachlust am Entstehen eines literarischen Werkes geweckt werden. Es könnten weitere Kunstsparten wie Comic, Illustration, Theater ins Spiel kommen.

Es habe in der Neuenhagener Bibliothek dazu bereits einige Anfragen gegeben. Aus eigenen Mitteln konnte dies aber nicht organisiert werden. Nun habe man mit Bas Böttcher einen Partner gefunden, der als Autor auch in der Lage dazu sei. Er stehe für mehrere Workshops zur Verfügung, sagt Stefanie Reich. Er war 2019 erstmals Gast einer Bibliotheksveranstaltung in Neuenhagen und habe im Sturm die Herzen der Gymnasiasten erobert, berichtet sie. Das Projekt gliedert sich in mehrere Arbeitsphasen: erste Autorenbegegnung als Schnupperkurs für bis zu 25 potenzielle Teilnehmer, Arbeitsphase mit zehn Werkstatt-Tagen, Arbeitsphase mit Verarbeitung des entstandenen Textmaterials, gemeinsame Erarbeitung einer Publikation und öffentliche Lesung und Premiere. Laufen soll das Projekt vom 12. Februar bis ca. Anfang Juni mittwochs oder donnerstags in der Bibliothek. Material und Verpflegung seien enthalten.

Die Bibliothek wolle das Angebot als Vermittler begleiten und es als Einstieg in Kooperation mit Schulen anbieten. Am 22. Januar ab 9 Uhr werde es die ersten Autorenbegegnungen mit Bas Böttcher geben, kündigte sie an.

Mehr Infos: Tel. 03342 80435, www.bibliothek-neuenhagen.de; www.basboettcher.de