Ein Bewohner wartet an der Bushaltestelle. An der Straße "An den Seefichten" ging auch Eva Schmidt mit ihrem Hund entlang. Unten die selbstgebaute Bong. © Foto: Gerrit Freitag

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wie gewöhnlich ging Eva Schmidt (Name geändert) am Abend des 6. Januar mit ihrem schwarzen Labrador Gassi. Die Tour verläuft von ihrer Haustür in der Oskar-Wegener-Straße über die Schubertstraße und an der Gemeinschaftsunterkunft Seefichten wieder zurück.

"Dann kam ein Mann mit Dreieckstuch vorm Gesicht und Kapuze überm Kopf auf meine Frau zu", erzählt der Ehemann Markus Schmidt (Name geändert). Ängstlich wich die 39-Jährige zurück, woraufhin der offensichtlich angetrunkene Mann "Ich mag deine Angst" sagte, ihr den Weg versperrte und sie an der Hüfte anfasste.

Ihr Hund kam zu Hilfe und verschreckte den Unbekannten. Mit zitternder Stimme habe sie ihren Mann angerufen, der zu Hause war. "Ich rief sofort die Polizei, rannte zur Gemeinschaftsunterkunft und fing den Typen ab", berichtet Markus Schmidt. Doch dieser wollte nicht mit dem wütenden Ehemann auf die Polizei warten, riss sich los und flüchtete in die Unterkunft.

"Auch den hinzukommenden Uniformierten gegenüber verhielt sich der Delinquent aggressiv und verletzte dabei einen der Beamten leicht", berichtet die Pressestelle der Polizeidirektion Ost. "Einen Atemalkoholtest verweigerte er vehement", sagt Stefan Möhwald von der Polizei. Wie sich herausstellte, handelt es sich um einem 26-jährigen Sudanesen, der letztlich in polizeilichen Gewahrsam genommen werden musste. "Er schlug im Polizeiauto um sich, der stand sicher unter Alkohol und Drogen", mutmaßt Schmidt. Wie die Polizei bestätigt, ist der Angreifer seit letztem Dienstag wieder auf freiem Fuß, nachdem er die Nacht über in der Zelle ausnüchterte.

Der Übergriff auf seine Frau brachte das Fass zum Überlaufen. "Mir reicht es", meint Markus Schmidt. Seit zwei Jahren würden sich die Vorfälle in seiner Wohngegend häufen. Er stellte den Vorfall seiner Frau auf Facebook, informierte die anderen Anwohner der Oskar-Wegener-Straße über eine Whats-App-Gruppe. "Ich habe nichts gegen Ausländer und Obdachlose", erklärt Schmidt, der lange mit verschiedensten Menschen im Sportbereich arbeitete. Aber die Zustände vor seiner Haustür würden nun unzumutbar sein. "Ich gehe nur noch mit Pfefferspray und schwerer Taschenlampe abends vor die Tür", berichtet er.

Ein ähnlicher Vorfall soll einer Jugendlichen aus der nahen Heinrich-Heine-Straße im Sommer 2019 widerfahren sein. Die junge Frau ging mit ihrem Hund spazieren und sei dabei von einem Mann verfolgt worden. Erst ihr zur Hilfe gerufener Vater habe den Mann, den Beschreibungen nach ebenso Bewohner von "Seefichten", vertreiben können.

"Seit meine Tochter beleidigt und mein Sohn nach Drogen gefragt wurde, lasse ich beide nicht mehr im Dunkeln alleine raus", sagt Anna Krüger (Name geändert). Sie und ihre Familie wohnen seit fünf Jahren in der Oskar-Wegener-Straße, direkt An den Seefichten. Sie selbst führe ihre beiden Hunde auch nur noch am Tag aus, abends muss ihr Mann ran – aus Angst. Zwar flößen ihr deutscher Schäferhund und der Doggen-Mischling Respekt ein, doch ein Risiko möchte sie trotzdem nicht mehr eingehen.

"Die Polizei mussten wir schon mehrere Male rufen", berichtet Krüger. Einmal, als sich zwei Obdachlose vor ihrem Haus geprügelt hätten. Ein anderes Mal, als sich eine obdachlose Frau dermaßen betrunken habe, dass sie in der Siedlung herumpöbelte und ihre Tochter beleidigte. Die Hecke im Garten sei bereits kurz nach ihrem Einzug geklaut worden, weshalb Krügers einen Zaun um ihr Grundstück hochzogen. "Wir haben vieles toleriert", sagt Krüger. Aber seitdem obdachlose sowie geflüchtete Menschen in der Unterkunft zusammen wohnen, hätten die Probleme zugenommen.

Im Gebüsch auf der anderen Straßenseite gegenüber von ihrem Grundstück vermutet Anna Krüger derweil ein Versteck für Alkohol und Drogen. Immer wieder beobachtet sie, wie Männer dorthin verschwinden. Ein Blick bestätigt die Vermutung teilweise: ein Haufen leerer Schnaps- und Bierflaschen sowie eine selbstgebaute Bong, wahrscheinlich zum Rauchen von Cannabis, liegen im Laub.

Eine andere Frankfurterin in der Oskar-Wegener-Straße berichtet, dass sich eine obdachlose Frau, die auch ihren Nachbarn bereits unangenehm auffiel, zuerst in ihrem Vorgarten betrank und dann ihre Blumen raus rupfte und ins Beet urinierte. Sich mitten auf die Straße zu legen, bis ihn der Krankenwagen abholte, sei die Masche eines anderen Obdachlosen.

Arne Hoff (Name geändert) wohnt ebenfalls in direkter Nachbarschaft von "Seefichten". "Zu mir traut sich keiner mehr aufs Grundstück", sagt er über seinen Zaun hinweg. "Ansonsten gibt’s …" und boxt mit einer Faust in die flache Hand. Dass sich längst nicht mehr alle Bewohner auf die Polizei verlassen, versichert auch ein weiterer Frankfurter.

Als die Bushaltestelle noch direkt an seinem Grundstück stand, und nicht wie jetzt, an der Gemeinschaftsunterkunft, hätten sich regelmäßig Obdachlose an seinem Zaun erleichtert, ihn beleidigt, sich zum Ausnüchtern auf seinen Parkplatz gelegt. "Zuerst habe ich sie gebeten, mein Grundstück zu verlassen, dann wurde ich laut und wenn das nichts half, habe ich provoziert", erzählt der Mann. Er habe aber nie angefangen, gewalttätig zu werden, sondern sich nur "gewehrt". Seitdem würden die Bewohner einen Bogen um sein Haus machen.

Mit einem Brief will sich derweil Markus Schmidt an Oberbürgermeister René Wilke wenden. "Herr Wilke, der zuvor geschilderte Vorfall (Anm.: Belästigung seiner Frau) ist leider kein Einzelfall und man fragt sich, was passiert als nächstes..." Die Situation sei nicht länger hinnehmbar. Neben mehr Polizeistreifen fordert er den Durchgang von Birnbaumsmühle in die Oskar-Wegener-Straße zu sperren. Denn dort würden neben den Seefichten-Bewohnern ebenso Schüler vom nahegelegenen ÜAZ (Berufsförderungswerk der Bauindustrie Berlin-Brandenburg) grölend und mit lauten Musikboxen abends durch die beschauliche Siedlung laufen, behauptet Schmidt.