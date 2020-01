Heinrich Leukhardt

Eberswalde (Freier Autor) ­Das Projekt BARshare hat in den vergangenen Monaten bereits 400 angemeldete Nutzer von seiner Idee überzeugt. Jetzt kommt das Car-Sharing, auf Deutsch etwa Autoteilen, auch an die Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE). Bis zu sieben Studenten können mit dem neuen Nissan e-NV 200, der eine Reichweite von etwa 220 Kilometern hat, jetzt Ausflüge unternehmen. "Ich freue mich, dass nun auch die Hochschule bei BAR­­share dabei ist. Damit erschließen wir uns eine wichtige Zielgruppe", so Saskia Schartow, Projektleiterin des BAR­share Projekts. "Gerade junge Menschen verzichten oft aus Nachhaltigkeitsgründen auf ein eigenes Auto. BAR­­share kann hier die Lücke schließen, wenn man doch mal ein eigenes Auto braucht", erklärt die Projektleiterin. Neben den Studenten können auch andere an der HNE Tätige das Elektroauto für Dienstreisen oder andere Fahrten nutzen. Wer mitmachen will, muss sich online unter www.barshare.de registrieren. Der Preis liegt bei 3,50 Euro pro Stunde, es gibt eine Kilometerpauschale von 10 Cent und es fällt eine Buchungsgebühr von zwei Euro an. Aktuell gibt es 22 BAR-share-Fahrzeuge und drei Lastenräder, diese verteilen sich auf acht Ausleihstationen in Bernau, Eberswalde, Biesenthal und bald auch in Melchow.

Weitere Standorte vorgesehen

In Eberswalde befindet sich neben dem Stellplatz des Fahrzeugs eine Ladesäule, die im Projekt "Intelekt BB – Intelligente Elektromobilität in Brandenburg" mit der Universität Potsdam und der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg entwickelt wurde. Installiert ist die Säule, die eine Ladeleistung von 100 kW besitzt, zwischen Haus 4 und 5.

Das von den Barnimer Kreiswerken organisierte Projekt startete im vergangenen Sommer und breitete sich danach über den ganzen Barnim aus. BARshare ist Teil der "Erneuer:BAR"-Kampagne des Landkreises Barnim, mit der nachhaltige und umweltfreundliche Projekte unterstützt werden.

Das BARshare-Projekt wird über die Investitionsbank des Landes Brandenburgs gefördert. Der Europäische Fond für regionale Entwicklung stellt über das Förderprogramm RENplus Gelder bereit. Das Erschließen weiterer Standorte ist geplant.

"Mit dem neuen Projekt, das Lastmanagement, Erneuerbare Energien, Elektromobilität und Car Sharing vereinigt, können wir wichtige Fragen der Energie- und Verkehrswende erproben und erforschen" sagt Julia-Mügel Aksünger, Klimaschutzmanagerin der HNE.