Kommentar: Es gibt nur Gewinner

Auch wenn nicht alle Ideen der Stadtentdecker in Stahl, Glas und Beton gegossen werden können, haben die Mädchen und Jungen etwas geschaffen, das bleibt. Den Erwachsenen haben sie einen Einblick in ihre Ideen gegeben. Ihren Schulhof lassen sie sicher noch in diesem Jahr etwas bunter werden. Und mit etwas Glück können nachfolgende Grundschüler sogar auf einem eigenen, eingezäunten Soccer-Feld kicken.Aber das ist nur die eine Seite. Die Kinder haben auch gelernt, über mehrere Monate emsig an einem Projekt zu arbeiten. Sie haben ihre Aufregung überwunden und ihre Ideen einem Saal voller Erwachsener präsentiert. Damit sind sie einen ersten wichtigen Schritt gegangen, um eine für alle sichtbare Veränderung in ihrer Heimatstadt anzustoßen. Vielleicht erinnern sie sich in ein paar Jahren daran und wirken selbst in einem politischen Gremium mit. Zudem haben sie sich mit Sponsorenläufen und anderen Veranstaltungen 10 000 Euro verdient, die sie in ihre Projekte fließen lassen können.Das ist Lernen fürs Leben im besten Sinne. Projekte wie dieses sind dazu geeignet, Lust auf Politik zu machen, sich für die Entwicklung der Stadt zu interessieren und zu engagieren. Und da haben am Ende alles etwas von.⇥Manja Wilde