Entwurf: So stellen sich die Architekten die neue Außenfassade der ehemaligen Grundschule "Ehm Welk" vor, wenn sie einmal Bürgerhaus ist. Das könnte in fünf Jahren Wirklichkeit sein. © Foto: Architekturbüro Prüfer und Wilke

Leeres Gebäude: Im Sommer 2015 sah die Ehm-Welk-Grundschule so aus. Heutzutage ist ihr Anblick nicht sehr viel anders. Vielleicht wird einmal ein Bürgerhaus daraus. © Foto: Oliver Voigt

Eva-Martina Weyer

Schwedt Aus der ehemaligen Grundschule "Ehm Welk" könnte ein Bürgerhaus werden. Das leer stehende Gebäude zwischen den Stadtteilen Talsand und Kastanienallee soll zu einem Haus mit vielen Funktionen umgebaut werden. Im Auftrag der Stadt Schwedt hat das Vierradener Planungsbüro Prüfer und Wilke eine Machbarkeitsstudie erarbeitet, wie das zu schaffen ist. Diese Studie liegt seit Montag im Schwedter Rathaus für alle Interessenten zur Einsichtnahme aus.

Die leer stehende Schule hat in den 1980er-Jahren als Polytechnische Oberschule Kinder von der 1. bis zur 10. Klasse geführt. Baute man sie zum Bürgerhaus um, würde dort erst einmal eine Großbaustelle entstehen. Auf vier Etagen, einschließlich Keller, stehen 4000 Quadratmeter Fläche zur Verfügung. Verbesserungen der Gebäudehülle sind ebenso erforderlich wie die Sanierung des kompletten Dachaufbaus. Wasser- und Abwasseranlagen sind in schlechtem Zustand, Anlagen zur Wärmeversorgung mangelhaft. Das haben die Planer bei einer Untersuchung des Gebäudes unter anderem festgestellt.

Gewagter Blick in die Zukunft

Die Architekten sehen in den ehemaligen Klassenzimmern die Hauptbereiche für eine künftige Nutzung. Ein Aufzug müsste angebaut und so die Barrierefreiheit hergestellt werden. Für das Erdgeschoss wagen die Planer einen Blick in die Zukunft: Eine Zweigstelle der Stadtbibliothek könnte dort entstehen und ein Bereich für Jugend- und Sozialarbeit. Viele Räume sind für Vereinswerkstätten und ein Innovationslabor vorgesehen. Hier könnten sich Leute treffen, die basteln und experimentieren. Im Obergeschoss könnten Vortrags- und Versammlungsräume sowie eine Probenbühne entstehen. Platz für Teeküchen oder ein Café wäre ebenfalls vorhanden.

Die Schwedterin Saskia Mundt ist angetan von diesem Vorhaben. Sie war bis vor Kurzem Chefin im Jugendklub Külzviertel und ist jetzt Leiterin des Mehrgenerationenhauses in der Bahnhofstraße. "So ein Bürgerhaus wertet das Stadtviertel auf. Es würde Leute verschiedener Generationen raus locken. Tatsächlich gibt es das Bedürfnis in der Stadt nach freien Räumen, wo sich Leute mit ihren Hobbys ausleben und diese mit anderen teilen können."

Sven Ketel ist Lehrer an der Gesamtschule Talsand und geistiger Kopf des Technikstützpunktes einschließlich der Bürgerwerkstatt an dieser Schule. Er unterstützt die Pläne für ein Bürgerhaus und hat zwei Seiten Ideen ans Rathaus zugearbeitet. Ketel sagt: "Wir könnten eine ganze Etage im Bürgerhaus gebrauchen. Da machen wir eine Technikschule draus, um naturwissenschaftliche, technische und handwerkliche Bildung zu vermitteln. Alles das, was Schule nicht leisten kann. Sind die Räume da, dann kommen auch die Macher. Das bedingt sich gegenseitig."

Ein Betreiber muss her

Stadtplaner Frank Hein sagt dazu: "Ein Bürgerhaus wäre eine Chance, dieses leere Gebäude neu zu aktivieren. Hauptthema ist, eine öffentliche Nutzung anzubieten und einen zentralen Begegnungspunkt zu schaffen, wo Leute gerne hingehen." Fast vier Millionen Euro veranschlagen die Planer dafür. Doch Frank Hein gibt auch zu bedenken, dass dieser neue Mittelpunkt zwischen den Stadtteilen bewirtschaftet und betrieben werden muss. "Bauen ist das eine. Aber dieses Bürgerhaus ist eine deutlich größere Nummer als der Umbau der Makarenkoschule zum Rathaus oder die Bauarbeiten für das Haus der Bildung." Nun sind die Schwedter gefragt. Bürgerbeteiligungen gibt es hier nicht zum ersten Mal.