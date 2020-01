Marion Dammaschke

Erkner (Kerstin Ewald) Das Carl-Bechstein-Gymnasium, das Gerhart-­Hauptmann-Forum und das Gerhart-Hauptmann-Museum Erkner haben am Mittwoch einen gemeinsamen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Anknüpfend an die bereits bestehenden guten Kontakte, wollen die Vertragspartner ihre Zusammenarbeit intensivieren.

Dafür will man vorhandene Potentiale in Zukunft jeweils besser nutzen und verbinden. So kann einerseits das Gerhart-Hauptmann-Forum die Schulaula als attraktiven öffentlichen Veranstaltungsort mit noch mehr Leben füllen. Andererseits können Gymnasiasten bei Kultur- und Gedenkveranstaltungen des Museums mitwirken.

In der gegenseitigen Verpflichtungserklärung verspricht das Bechstein-Gymnasium beispielsweise, die Schüler regelmäßig über das Angebot der Partner zu informieren. Diese helfen dafür bei der Öffentlichkeitsarbeit zu den schulischen Kulturveranstaltungen. Im Gerhart-Hauptmann-­Museum könnte es nach der Vertragsunterzeichnung in Zukunft noch etwas mehr Trubel geben, denn es wird nach Möglichkeit Unterricht in den Museumsräumen ermöglicht.