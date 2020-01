Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Sie soll eine Selbstverpflichtung gegenüber Kindern sein und an möglichst vielen öffentlichen Orten in der Stadt aushängen – die Frankfurter Kindercharta. Oberbürgermeister René Wilke hatte sie beim Neujahrsempfang vorgestellt.

Das kurzgefasste Bekenntnis lautet: Alle Kinder sind wertvoll (1), haben das Recht auf Liebe und Fürsorge (2), Förderung und Teilhabe (3), auf Bildung (4), Freizeit, Spielen und Erholung (5) sowie Mitbestimmung (6). Um die Stadtgesellschaft für die sechs Punkte zu gewinnen, setzt die Stadtspitze auch auf Unterstützung des Stadtparlamentes. Es soll am 13. Februar einen Grundsatzbeschluss dazu fassen. Am Dienstag im Jugendhilfeausschuss gab es die erste Kontroverse dazu. Kritik und Ablehnung kamen vor allem von der AfD. Aber auch Vertreter anderer Parteien warfen Fragen auf.

Der AfD-Fraktionsvorsitzende Ingolf Schneider erklärte, ihm sei die Kindercharta zu allgemein. Er könne darin auch nichts Neues erkennen, das meiste finde sich bereits im Grundgesetz wieder. Überhaupt seien viele Punkte wie Fürsorge und Freizeit "Sache der Eltern". Der Rechtsaußen-Politiker störte sich ebenso an der Wortwahl. Ein Recht müsse am Ende auch einklagbar sein – eine Verpflichtung nicht. "Wie will die Stadt das alles rechtsverbindlich garantieren? Für mich ist das viel zu viel Symbolpolitik. Richtiger wäre etwas Konkretes, etwas Abrechenbares", befand er.

Die Kinderbeauftragte Jacqueline Eckardt verteidigte die Charta. Ein Jahr lang sei darüber in vielen Runden diskutiert worden, unter anderem auch beim Jugendhilfetag. "Es ist nicht gerade sehr nett, zu sagen, das gibt es doch schon überall", ärgerte sie sich. Die in der Charta beschriebenen Rechte seien auch nicht selbstverständlich oder mit Pflichten verbunden. Das fange bei Gewaltfreiheit an. "Jedes Kind hat ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Es muss nicht artig dafür sein", machte sie deutlich. Zudem sei es Aufgabe "von uns allen, Kinder mitgestalten zu lassen und sie in der Stadt zu halten".

Es gehe nicht um einklagbare Rechte, sondern um eine Grundhaltung der Frankfurter Erwachsenen, betonte Sandra Seifert, Fraktionsvorsitzende der Linken. "Die Charta ist ein Versprechen an Haltung den Kindern gegenüber – so wollen wir mit Euch die Stadt gestalten. Nicht nur 2020. Sondern über viele Jahre hinaus. Wenn wir diese Grundhaltung nicht verinnerlichen, dann bleiben auch Einzelmaßnahmen nur Tropfen auf den heißen Stein."

Ihre Fraktionskollegin Karin Muchajer bestätigte, dass es "in der Realität leider nicht immer so ist, das Rechte und Pflichten eingehalten werden". Sie stehe hinter der Charta – wollte allerdings wissen, nach welchen Kriterien beispielsweise Unternehmen eine Plakette bei sich anbringen könnten. Robert Lange (CDU) stellte die Frage, wie die Punkte – gegen die prinzipiell nichts einzuwenden sei – denn im Einzelnen umgesetzt werden sollen.

"Natürlich wollen wir nicht einfach nur überall etwas an die Wand hängen, und das war es dann gewesen", betonte der Sozialbeigeordnete Jens-Marcel Ullrich (SPD). Allerdings dürfe man die Hürden auch nicht zu hoch hängen. Über die Kriterien für die Vergabe werde noch beraten. In erster Linie gehe es mit der Charta darum, sich Kinderrechte zu vergegenwärtigen und sich zu ihnen zu bekennen. "Es ist ein Prozess, der hier angestoßen wurde", so Ullrich. Mit Leben füllen solle die Charta die Stadtgesellschaft. Auch die Frankfurter Stadtverordneten müssten sich, sollten sie zustimmen, "künftig daran messen lassen. Das können sie gleich in der nächsten Haushaltsdebatte".

Am Ende empfahl der Jugendhilfeausschuss den Stadtverordneten die Annahme der Frankfurter Kindercharta mit großer Mehrheit. Die einzige Gegenstimme kam von Ingolf Schneider.