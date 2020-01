Ulf Grieger

Küstrin (MOZ) Die Teilung der alten Oder- und Warthestadt Küstrin liegt 75 Jahre zurück. Am 15. Januar 1945 war die Stadt zur Festung erklärt worden. Ende März war sie zu 94 Prozent zerstört. Im Juni wurde die deutsche Bevölkerung ausgewiesen. Lediglich das heutige Küstrin-Kietz blieb deutsch. Dieser zur Gemeinde Küstriner Vorland gehörende Ort hat wieder Zuwachs. Allein im vorigen Jahr kamen 31 Einwohner hinzu – die beste Entwicklung im Amt Golzow.

Norbert Bialek, seit Mai 2019 Ortsvorsteher von Küstrin-Kietz, freut sich über den Zuwachs. Es sind vor allem polnische Familien, die dazu beigetragen haben, sagt er. Darunter sind auch einige Familien, die mit Kindern in den Grenzort gezogen sind.

Polnische Geschäftsleute haben die Gebäude von der Bahn-Immobiliengesellschaft gekauft und saniert. In den 1950er-Jahren waren die Häuser für die Mitarbeiter des großen Grenzgüterbahnhofs errichtet worden. Die Gebäude, die lange leer standen, wurden modernisiert. "Sie vermieten die Wohnungen hauptsächlich an ihre Landsleute", sagt Bialek. Die Fluktuation sei noch groß.

Hinzu kommen diejenigen, die unter anderem auch in der Deutschlandsiedlung Häuser kaufen. "Manche sind aus Polen. Aber auch Berliner wollen hier ihren Altersruhesitz haben", sagt der Ortsvorsteher. Aus der Richtung erwartet er weiteren Zuzug. "In ein paar Jahren gehört Küstrin zum Berliner Speckgürtel", ist er überzeugt. Deshalb sieht er es auch als notwendig an, dass sich Küstriner Vorland in der neuen IG Ostbahn engagiert. "Wir brauchen dringend das zweite Ostbahngleis", weiß er als einstiger Bahner genau.

Die Verständigung mit den zuziehenden polnischen Mitbürgern sei wegen der Sprachbarriere schwierig. So bleiben die Gruppen zumeist noch unter sich. Beim Dorffest allerdings hatten die polnischen Einwohner mit einer eigenen Mannschaft am Volleyballturnier teilgenommen. Viele Veranstaltungen, die die Küstrin-Kietzer Vereine organisieren, Norbert Bialek engagiert sich vor allem im Verein "Schöner Leben", seien ganz bewusst so angelegt, dass sich die Einwohner begegnen und etwas gemeinsam unternehmen. Vorbehalte seien vor allem durch die Grenzkriminalität entstanden.

Ein weiteres Zusammenwachsen der vor 75 Jahren geteilten Stadt erfolge auch deshalb so langsam, weil die Geschichtsbewältigung noch nicht abgeschlossen sei, meint Bialek, der seit 1987 in Küstrin-Kietz wohnt. Er selbst habe kaum privat Kontakte nach Kostrzyn. "Küstrin-Kietz war für viele ehemalige Küstriner auch ein Ort, in dem sie in der Hoffnung auf eine Rückkehr gelebt haben" weiß er. Die heutige Generation sei da viel unbefangener. Mit großer Freude sei zum Beispiel sein Sohn zu Fußballturnieren nach Polen gefahren.

Persönlich rechnet er fest damit, dass der Ort in den kommenden Jahren noch viel mehr Zuzug bekommt. Das liege auch an der guten Verkehrslage. Als langjähriger Brückenspezialist der Bahn freut er sich schon sehr auf die anstehenden Neubauten der Vorflutbrücke und der Ostbahnbrücke. Der Bau des großen Parkplatzes am Bahnhof Küstrin-Kietz werde dem Ort ebenfalls Auftrieb geben.

Was dem Ort fehle, das sei eine Gaststätte, in der die Küstrin-Kietzer alltags zusammenkommen können. Es gebe lediglich das Anglerheim, das auch für Familienfeiern genutzt wird, und das Kulturhaus. Für eine Entwicklung der Oderinsel mit den denkmalgeschützten Kasernengebäuden sieht er die fehlende Nutzung als Problem. Auch der Wanderweg auf der Insel könne nicht mehr gepflegt werden. "Wenn dort wie in den Frankfurter Kasernen Behörden einziehen würden, sähe das ganz anders aus", ist er überzeugt.

Als Ortsvorsteher habe er sich auch schon vorgenommen, die polnische Nachbargemeinde zu besuchen. Während Seelow sehr enge Beziehungen zur Partnerstadt Kostrzyn pflegt, ist das beim Amt Golzow eher nicht der Fall.