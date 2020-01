MOZ

Panketal (MOZ) Der ambitionierte Hobby-Maler Bernd Pierschel hat eine neue Ausstellung in der Galerie im Rathaus Panketal eröffnet. Zu sehen sind Arbeiten aus den zurückliegenden drei Jahren. Sie stehen unter dem verbindenden Motto "Buntfinger : Schwarzfinger". Überwiegend geben sie Eindrücke von Reisen und Wanderungen wieder. Die Bilder sind gemalt, gezeichnet, geritzt, geklebt und gedruckt.

Entstanden sind die Arbeiten im Malkurs der Frakima-Werkstatt in Bernau, im Druckerkurs beim Panketaler Grafiker und Maler Günter Blendinger und in seiner eigenen Wohnung. Der 80-Jährige pflegt sein Hobby, seit er im Jahr 2003 Rentner wurde. Die Freude am Experiment liegt ihm besonders am Herzen.

Farbspuren

Der Titel "Buntfinger : Schwarzfinger" steht für die Farbspuren, die die jeweiligen Techniken an den Händen des Malers hinterlassen. So wendet er Acryl-Mischtechniken an, widmet sich der Aquarellmalerei sowie der Kaltnadel- und Ätzradierung. Materialdruck, Holzschnitt, Monotypie und andere Verfahren sind ihm geläufig.

Bernd Pierschels Reihe "Buntfinger : Schwarzfinger" feierte ihre Premiere in der Galerie Panketal im Jahr 2017. Die Zweitauflage war ein Jahr später in der Ladeburger Dorfkiche zu sehen. Die Vernissage am Dienstagabend für die nunmehr dritte Folge wurde musikalisch von der Pop-Gruppe "Adam is a Girl" umrahmt. Die Werke des Bernauer Hobby-Künstlers sind noch bis zum 2. März 2020 zu den Öffnungszeiten des Panketaler Rathauses zu sehen. Der Eintritt ist frei.