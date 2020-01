Fröhliches Leben in der Hofpause: Die Grund- und Oberschule Müllrose lädt am Sonnabend zum Tag der offenen Tür ein. © Foto: Gerrit Freitag

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Die Grund- und Oberschule Müllrose lädt an diesem Sonnabend zum Tag der offenen Tür ein. Schuilleiterin Katja Fritzke stellt im Interview ihre Schule vor.

Frau Fritzke, wie würden Sie Ihre Schule charakterisieren?

Unsere Schule ist eine sehr individuelle Schule. Wir versuchen, unseren Weg zwischen den großen Schulen zu finden. Wir haben uns dafür fünf Säulen aufgebaut. Wir sind eine Unesco-Projektschule, eine von elf im Land Brandenburg. Wir sind eine "Schule für gemeinsames Lernen". Wir sind eine Ganztagsschule mit einem breiten Angebot an Arbeitsgemeinschaften und Stunden für das individuelle Lernen. Wir sind eine "Schule im Aufbruch" – und das ist wirklich ein sehr individueller Weg. Wir bieten als eine von nur sieben Schulen im Land das Produktive Lernen an – schulmüde Schüler bekommen die Chance, nach der 8. Klasse ins Praxislernzentrum zu wechseln. Und: Wir sind in der Region die einzige Schule, in der Schüler der 1. bis 10. Klasse gemeinsam lernen.

Wie funktioniert denn das Zusammensein von Grundschülern und älteren Schülern?

Es funktioniert. Und beide Seiten profitieren davon. Im Jahrgang 9 haben wir zum Beispiel im LER-Unterricht ein Projekt "Lernen durch lehren", in dem Neuntklässler ein Halbjahr lang in jüngeren Klassen unterstützend tätig sind. Diese Schüler haben auch die Aufgabe, einen Lehrteil selbst vorzubereiten und zu übernehmen. Und wir haben AGs, die gemeinschaftlich besucht werden. So lernen auch die Größeren, die Interessen der Jüngeren zu berücksichtigen.

Warum sollten sich Sechstklässler für einen Besuch Ihrer Schule ab der 7. Klasse entscheiden?

Sie sollten sich für uns entscheiden, weil wir eine sehr indivi­duelle Schule sind. Wir sind stolz darauf, dass wir 2019 zum dritten Mal den Titel "Schule mit hervorragender Berufs- und Studien­orientierung" verliehen bekommen haben. Wir beginnen schon in der 7. Klasse mit der Berufs- und Studienorientierung. Bei uns gibt es in jeder Klassenstufe ein Schülerpraktikum. In der 7. Klasse ist das ein Eltern-Schüler-Praktikum. In der 8. Klasse ist das ein ökologisches Praktikum. In der 9. Klasse folgen das übliche Schülerbetriebspraktikum und das Projekt "Lernen durch lehren". Und in der 10. Klasse folgt nach den Prüfungen ein zweiwöchiges soziales Praktikum.

Was steckt hinter dem Konzept "Schule im Aufbruch"?

Das Konzept setzt auf individuelle Lernformen. Hervorheben möchte ich da die Lernbüros in den Hauptfächern Deutsch, Mathematik und Englisch. Aus je zwei Klassen werden drei Lernbüros gebildet. Dadurch haben wir maximal 15 Schüler in jedem Lernbüro, was das individuelle Lernen und die Erziehung zur Selbstorganisation und zum selbstständigen Lernen befördert. Da können wir in der 7. Klasse noch keine Perfektion erwarten, aber gemeinsam gehen wir den Weg, diese Kompetenzen bis zur 10. Klasse auszubilden. Die Lehrer stehen den Schülern als Lernberater immer zur Seite. Dazu kommt das Lernbüro-plus für maximal zehn Schüler mit besonderen Lernschwierigkeiten.

Wie wird das Leitbild "Schule für gemeinsames Lernen" in den Lernbüros umgesetzt?

"Schule für gemeinsames Lernen" bedeutet, bei uns lernen alle Schüler gemeinsam – egal, wie unterschiedlich die Voraussetzungen sind. Unseren Lehrern verlangt das eine differenzierte Vorbereitung und ein differenziertes Unterrichten ab. So haben wir für die Hauptfächer den Unterrichtsstoff auf drei verschiedenen Niveaustufen vorbereitet – und die Schüler lernen dann in den Lernbüros nach den verschiedenen Stufen, aber immer gemeinsam in einem Lernbüro, im gemeinsamen Lernen. Das unterscheidet uns von den meisten anderen Schulen. Gerade zu diesem Thema haben wir oft Besuch von anderen Schulen, Lehrer informieren sich bei uns darüber, wie wir das umsetzen.

Zur "Schule im Aufbruch" gehören auch die Labore – was ist das?

Die Labore sind Kleingruppen mit Experimentierteams, in denen ab der 8. Klasse in den Fächern Chemie, Biologie und Physik gelernt wird. Dafür wird der Jahrgang für zwei Schuljahre in drei Labore aufgeteilt. Immer drei Schüler sind ein Experimentierteam, da ist also Teamarbeit gefragt. Jeweils ein Trimester lang wird in einem der genannten Fächer gelernt, jeweils drei Unterrichtsstunden am Stück – genau die Voraussetzung, die man für Experimente und damit einen stark handlungsorientierten Unterricht benötigt. Nach einem Trimester wird das Fach gewechselt, so dass am Ende der beiden Schuljahre der gesamte Unterrichtsstoff behandelt worden ist.

Wie wird in Müllrose mit digitalen Medien gearbeitet?

Wir nutzen natürlich im Unterricht digitale Medien und die entsprechende Technik. Dazu kommt unser besonderer Einstieg im Jahrgang 7 – zum Schuleintritt bekommt jeder Schüler eine "digitale Schultasche". Das ist ein USB-Stick, auf dem sich ein Bildbearbeitungsprogramm, ein Textverarbeitungsprogramm und ein Powerpoint-Programm befinden. Mit diesen Programmen arbeiten die Schüler dann bis zu ihrem Schulabschluss. Im Laufe der Zeit kommen weitere digitale Unterlagen dazu, zum Beispiel für Praktika. Die "digitale Schultasche" wird sehr gut genutzt. Und wir fordern auch von unseren Schülern, dass sie damit arbeiten.

Neben der "digitalen Schultasche" hat bei Ihnen jeder Schüler auch ein Logbuch. Was ist das?

In der Sekundarstufe I führt bei uns jeder Schüler statt eines Hausaufgabenheftes ein persönliches Logbuch. Das lassen wir extra hier in Müllrose drucken. In seinem Logbuch erfasst jeder Schüler selbstständig, was er an jedem Tag in jeder Unterrichtsstunde gemacht hat. Er setzt sich Ziele für die Woche und hat auch eine "Stolzecke", in der er einträgt, was er geschafft hat, wo­rauf er stolz ist. Unsere Schüler werden dadurch dazu animiert, aktiv ihren Weg zu gestalten. Immer freitags gibt es eine Klassenstunde, in der die Woche gemeinsam mit den Lehrern ausgewertet wird und in der die Schüler sich auch selbst einschätzen. Sie wachsen damit ganz praktisch in die Selbstverantwortung.

Wie sieht das Angebot an Arbeitsgemeinschaften in der Schule aus?

Unser "Leuchtturm" ist die Robotik-AG. Die Schüler, die dort mitmachen, nehmen jedes Jahr mit großem Erfolg an der First Lego League teil. Ein ähnliches Zugpferd ist die Schülergenossenschaft, diese AG hat 2019 einen Innovationspreis für die Entwicklung eines "sprechenden Müll­eimers" bekommen. Zum zweiten Schulhalbjahr startet unsere Informatik-AG, die von Mitarbeitern von ArcelorMittal betreut werden wird. Wir haben ein sehr breites AG-Angebot – von Theater und töpfern über den Schulsanitätsdienst und die Foto-AG bis hin zur AG Gesundes Kochen und zur Sport-AG. Die meisten AGs werden von Fachleuten von außerhalb der Schule betreut.

Was erwartet die Besucher am Tag der offenen Tür?

Wir präsentieren unseren Besuchern von 9 Uhr bis 13 Uhr die gesamte Vielfalt unserer Schule und unserer Lernangebote. Alle Fachbereiche, alle Arbeitsgemeinschaften, unser Hort und unsere Kooperationspartner stellen sich vor. Vor allem aber können sich unsere Besucher die Lernbüros und die Labore ansehen und sich von den Schülern erklären lassen, wie das alles funktioniert. Unser Praxislernzentrum kann besichtigt werden, dort wird das Produktive Lernen vorgestellt. Der Förderverein lädt ins Elterncafé ein, die Freiwillige Feuerwehr zu Gegrilltem. Mit dabei ist auch die private Kleist-Musikschule, die in unseren Räumen Unterricht auf der Violine, dem Klavier,der Gitarre und der Trompete anbietet.