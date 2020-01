In Aktion: Mathias Otto vom Nabu führte am Sonntag Besucher zur Stunde der Wintervögel in der Blumberger Mühle. © Foto: Oliver Voigt

Ziehen an einem Strang: Elfie Laack von der Naturwacht, Martin Flade, Chef des Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin, und Aija Torkler, Leiterin der Blumberger Mühle (v. l.) waren beim Neujahrsgespräch anwesend. © Foto: Kerstin Unger

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin begeht in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag. Ein Grund zum Feiern auch für das Nabu-Naturerlebniszentrum Blumberger Mühle, in welchem 2019 mehr als 34 000 Besucher begrüßt werden konnten und damit rund 1000 mehr als im Vorjahr. In einer Zusammenkunft zum Jahresstart mit Partnern und der Presse gab es einen kleinen Rückblick sowie einen Ausblick auf diesjährige Vorhaben.

Seit fünf Jahren Chefin

Im März vollendet Aija Torkler ihr fünftes Jahr als Leiterin der Blumberger Mühle. Es war ihr ein Bedürfnis, allen Partnern Dank zu sagen, darunter der Verwaltung des Biosphärenreservates, der Stadt Angermünde und der Naturwacht. "Allein geht es nicht. Deshalb führen wir viele Projekte in Kooperation durch", sagte sie. Ihre Mitarbeiterin Elisa Betke berichtete über die vielfältigen Veranstaltungen von der Stunde der Wintervögel im Januar bis zur Sernitz-Moor-Tour im November.

Im Februar gab es Erlebnisse für die Ferienkinder. Im April eröffnete die neue Moorausstellung. Mit den Besuchern wurde Ostern gefeiert. Mitarbeiter nahmen im Mai am Angermünder Firmenlauf teil und in den Sommerferien am Agenda-Diplom, bei dem Elfie Laack von der Naturwacht und Bürgermeister Frederik Bewer mit Kindern im Stadtwald übernachteten. Im August war Bundespräsident Steinmeier mit 120 Leuten zu Gast. "Es war ein sehr schöner Tag, den die Königin von Biesenbrow, das Gut Kerkow und andere regionale Partner mitgestalteten", sagte Aija Torkler.

Kurz darauf gehörten die Säfte aus Biesenbrow zum Angebot im Schloss Bellevue. "Besser kann man die Region nicht unterstützen", schätzte sie ein.

Der Regionalmarkt im Oktober mit 60 Anbietern und seinen rund 4000 Besuchern, Projekttage für Schulen, Seminare und Umweltbildungsprojekte komplettierten das Angebot.

In diesem Jahr geht die Weiterbildung der Mitarbeiter weiter. Man freut sich, bei Führungen auf einen Pool von 24 zertifizierten Natur- und Landschaftsführern zurückgreifen zu können, die im Verbund mit Partnern ausgebildet wurden und auch weiter qualifiziert werden. "Und träumen tun wir auch", sagte Aija Torkler. "Wir hoffen, am 24. Juni mit unseren Besuchern ein ganz besonderes Festival erleben zu können." Dann sollen die Berliner Philharmoniker in der Blumberger Mühle spielen. Zum Thema Wiese werden viele Überraschungen vorbereitet.

Bürgermeister: "Riesenchance"

Der Bürgermeister lobte das unkomplizierte Verständnis der Partner für die gemeinsame Region, sowohl mit den Naturschützern als auch mit dem Tourismusverein. "Es ist nicht selbstverständlich, dass die Ideen mitgetragen und gemeinsam umgesetzt werden. Das Anliegen der Stadt sei es, das Lebensumfeld der Menschen zu gestalten. Mit Freude sei man im Kontakt zur Gestaltung einer Modellregion. "Das ist ein großer Auftrag und eine Riesenchance." Kultur sei für ihn eine wertvolle Aufgabe, sodass man nicht dagegen sein könne. "Da fragt man nicht, wer zuständig ist, sondern fühlt sich verantwortlich."

Auch die Naturwacht stellte ihre Arbeit vor. Elfie Laack kündigte für 2020 unter anderem an, die Welterbestätte Buchenwald Grumsin mehr in den Fokus zu rücken, die Arbeit im Beirat für den Grumsin auszubauen und beim Moderationsprozess zur Tourismusentwicklung mitzuarbeiten. Im Gespräch kam die Anregung, die Übernachtung im Stadtwald nicht nur für Ferienkinder als Naturerlebnis anzubieten.