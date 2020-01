Christian Heinig

Bernau Wann kommt endlich der Zehn-Minuten-Takt auf der S-Bahn-Linie S2? Das ist eine der drängendsten Fragen, die viele Pendler von Bernau bis Zepernick schon seit Jahren umtreibt. Ihnen kann man aktuell nur das mitgeben, was sie zuletzt vor einigen Wochen schon vernehmen durften: Geduld, bitte.

"Die erforderlichen Planungsschritte werden hierzu nach und nach abgearbeitet", teilt Elke Krokowski vom Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) jetzt auf Anfrage mit. Zum jetzigen Zeitpunkt seien noch "keine validen Aussagen zum Zeithorizont der Realisierung möglich". Aber klar ist auch: Es bewegt sich inzwischen etwas.

Aktuell ist die DB Netz AG dabei, für einen möglichen Zehn-Minuten-Takt bei der Linie S2 Fahrplankonstruktionen und daraus resultierende Fahrplanrobustheitsprüfungen zu erstellen, heißt es. Ein erster Untersuchungsschritt, dem noch etliche weitere folgen werden.

Irritationen um Realisierung

Zuletzt hatte es Irritationen darüber gegeben, ob der von Kommunalpolitikern und Bürgern oft geforderte Zehn-Minuten-Takt zwischen Bernau und Buch überhaupt kommen werde. Denn: Im Schienenausbau-Plan "i2030", den die Länder Berlin und Brandenburg zusammen mit der Deutschen Bahn und dem VBB geschlossen haben, ist lediglich von einer "Untersuchung" des Zehn-Minuten-Taktes die Rede, nicht von einer geplanten Einführung. Das hatte eine Anfrage des Barnimer Abgeordneten Péter Vida (BVB/Freie Wähler) an die Landesregierung ergeben.

Doch ganz so uneindeutig ist die Sache nicht, es gibt aber offenbar eine Tendenz, und die ist positiv. Das ergibt sich aus einer entsprechenden Frage an den VBB, ob in jedem Fall geplant ist, einen Zehn-Minuten-Takt einzuführen und nur das "wann" offen sei. Hierzu teilte Sprecherin Elke Krokowski mit: "Die Ermöglichung der 10-Minuten-Takte nach Bernau, Strausberg und Oranienburg wird prioritär weiterbetrachtet." Das klingt recht eindeutig. Die einzige Einschränkung ist: Im Moment, so Krokowski, könne noch keine Aussagen zum Zeitrahmen getroffen werden.

Letzteres liegt daran, dass für die Realisierung eines Zehn-Minuten-Taktes etliche weitere Dinge geprüft werden müssen. Dazu zählt etwa die Untersuchung eines vollständigen zweigleisigen Ausbaus der Strecke zwischen Bernau und Buch – als Alternative zur möglichen Verlängerung der Ausfahrtgleise am Endbahnhof Bernau, die sonst nötig wäre. Geprüft wird auch, wo die neuen Züge herkommen, ohne die ein dichterer Takt nicht fahrbar ist. "Zudem werden der Ausbau der Signaltechnik, der Energieversorgung und die gesetzlichen Vorgaben für den Lärmschutz mitbetrachtet", so VBB-Sprecherin Krokowski. Heißt: Es gibt noch sehr, sehr viel zu prüfen.