Hajo Zenker

Berlin (NBR) Unmittelbar vor der Bundestagsabstimmung über eine Neuregelung der Organspende am Donnerstagvormittag war der Ausgang offen.

Einig zeigten sich Gesundheitspolitiker wie Sabine Dittmar (SPD), Michael Hennrich (CDU) und Kirsten Kappert-Gonther (Grüne) am Mittwoch nur darin, dass es "sehr knapp" werden dürfte. Jeder vierte Bundestagsabgeordnete galt bis zuletzt als unentschieden.

Zuerst abgestimmt wird über den fraktionsübergreifenden Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. Der sieht eine grundlegende Veränderung vor, nämlich die Einführung einer Widerspruchslösung – jeder soll automatisch als Organspender gelten, solange er nicht ausdrücklich widerspricht. Bisher gilt die Entscheidungslösung – man muss selbst eine Entscheidung fällen, den Organspendeausweis ausfüllen und bei sich tragen. An der eigenen Entscheidung will eine ebenfalls überparteiliche Gruppe, zu der Grünen-Chefin Annalena Baerbock, Linken-Chefin Katja Kipping und Stephan Pilsinger (CSU) gehören, im Grundsatz festhalten, sie aber ausbauen. So soll jeder regelmäßig auf das Thema angesprochen werden, etwa bei der Verlängerung des Personalausweises – also alle zehn Jahre. Alle zwei Jahre soll der Hausarzt informieren.

Wichtige AfD-Stimmen

Der einzige Antrag einer Partei stammt von der AfD. Sie plädiert für eine Vertrauenslösung, nach der soll es keinen Druck geben und die Organ-Vermittlung einer öffentlich-rechtlichen Institution obliegen. Zwar ist der Antrag chancenlos, wie AfD-Abgeordnete votieren, könnte aber wichtig sein. Angeblich gibt es diverse AfD-Parlamentarier, die überlegen, für einen anderen Antrag zu stimmen – offenbar für die Entscheidungslösung. Bisher liegen die Anhänger der Widerspruchslösung leicht vorn. In Union, SPD und Linkspartei gibt es keine klaren Mehrheiten. Die FDP ist mehrheitlich für die Entscheidungslösung. Bei der Abstimmung jedenfalls reicht die einfache Mehrheit, es muss also mehr Ja- als Nein-Stimmen geben, Enthaltungen zählen nicht.

Diverse Abgeordnete warben noch einmal um Zustimmung. Karl Lauterbach hält die Widerspruchsregelung für die einzige Chance, "tatsächlich etwas zu verändern". Sabine Dittmar verwies auf 60 000 Patienten, die wegen Nierenversagens zur Dialyse müssten und eine Neuregelung bräuchten. Für Ex-Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) und Hilde Mattheis (SPD) aber schränkt die Widerspruchsregelung die Selbstbestimmung unzulässig ein. Laut Kirsten Kappert-Gonther, die die Entscheidungslösung will, wird für den Ausgang der Abstimmung die vorausgehende zweistündige Debatte wichtig sein. Dies sei erfreulich. "Das hat man ja im Bundestag nicht so oft."