Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Eigentlich wäre es schön, wenn es keines Frauenhauses bedürfte, eine Zufluchtstätte für von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder überflüssig sein würde. Leider sieht die Realität ganz anders aus. Gewalt an Frauen kommt alltäglich vor und ist auch nicht auf bestimmte Bevölkerungsschichten beschränkt. Allein in Oranienburg wurden 2017 laut Polizeistatistik 137 Fälle von häuslicher Gewalt registriert. Ein Jahr später waren es 186 Fälle. Die Tendenz ist also sogar steigend. Oranienburg liegt damit hinter Potsdam und Cottbus an dritter Stelle im Land Brandenburg.

"Gewalt an Frauen wird immer noch viel zu wenig zum Thema gemacht, viel zu oft verschwiegen und in den Halbschatten des Privaten verdrängt", sagt Oranienburgs Gleichstellungsbeauftragte Christiane Bonk. "Dabei ist häusliche Gewalt keine Privatsache!", fügt sie klar und deutlich hinzu. Oranienburger Kommunalpolitiker sehen das genauso, fürchten aber, dass das Frauenhaus und die Frauenberatungsstelle ihre wichtigen Aufgaben nicht mehr erfüllen können, wenn sie über keine verlässliche finanzielle Basis verfügen.

"Eine Anhebung der Fördermittel für das Frauenhaus ist dringend nötig. Seit 2010 hat Oranienburg seine finanzielle Unterstützung für das Frauenhaus bei 5 000 Euro im Jahr eingefroren. Das ist nicht mehr angemessen. Wenigstens 6 700 Euro sollte die Kreisstadt schon für diese wichtige Einrichtung jährlich beisteuern", begründete SPD-Fraktionschefin Judith Brandt den Antrag ihrer Fraktion in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung. Von Oranienburg sollte als Kreisstadt ein Signal auch an die übrigen Kommunen in Oberhavel ausgehen, sodass auch die über die Höhe ihrer Zuwendungen ebenfalls nachdenken, so Judith Brandt.

Die FDP-Fraktion schloss sich dem SPD-Antrag mit einer ausführlichen Sachdarstellung an. "Wir brauchen ein stabiles Hilfesystem für von häuslicher Gewalt betroffene Frauen und kein Flickenteppich-Modell der Finanzierung", forderte FDP-Fraktionschef Daniel Langhoff. Planungssicherheit bekomme der Märkische Sozialverein (MSV) als Träger des Frauenhauses nur, wenn die Finanzierung solide und verlässlich sei. Darüber müssten sich alle Kommunen im Klaren sein und sich deshalb ebenfalls mit einer angemessenen Unterstützung des Frauenhauses beteiligen, sagte Langhoff.

Oranienburgs Stadtverordnete sprachen sich am Ende einer kurzen Debatte - es war nicht die erste zu diesem Thema - einstimmig bei zwei Enthaltungen für eine Aufstockung des städtischen Beitrags auf 6 700 Euro aus. "Das begrüßen wir natürlich sehr, weil wir dadurch wirklich besser planen können", sagt MSV-Geschäftsführerin Gabriela Wolff. Auch sie würde sich wünschen, dass alle Kommunen im Landkreis wenigstens den Betrag von 0,15 Cent/pro Einwohner an den MSV für das Frauenhaus und die Beratungsstelle für Frauen in Not zahlen. Leider erfüllten Hennigsdorf als zweitgrößte Stadt in Oberhavel, die Gemeinde Löwenberger Land, das Amt Gransee und Gemeinden sowie auch die Stadt Zehdenick diese Bitte bisher nicht.

"Wir können nur darum bitten, diese Vereinbarung zur freiwilligen Zahlung auch einzuhalten", sagt Gabriela Wolff. Es sei außerdem immer noch ein enormer bürokratischer Aufwand mit Antragstellung und Nachweisbelegung, diese freiwilligen Leistungen der Kommunen locker zu machen. Etwa 60 Prozent der Personalkosten steuert der Landkreis mithilfe von Landesmitteln für das Frauenhaus bei. 40 Prozent sollten von den Kommunen kommen. Die gewaltbetroffenen Frauen zahlen für eine Unterbringung im Frauenhaus außerdem noch einen Tagessatz.

Dennoch seien Sach- und Geldspenden auch weiterhin vonnöten, um das Frauenhaus und auch die Beratungsstelle aufrechterhalten zu können. "Wir sind ja froh, dass wir die Beratungsstelle seit einigen Jahren haben. Denn dort können wir wirklich gute Präventionsarbeit leisten und damit auch für manche Frauen eine Aufnahme ins Frauenhaus vermeiden", sagt Gabriela Wolff. Weil der Landkreis mehr Mittel lockermachte, konnte voriges Jahr noch eine Kinderbetreuung im Frauenhaus realisiert werden.