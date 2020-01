Matthias Henke

Gransee Unter dem Strich etwa vier Millionen Euro investiert der Trink- und Abwasserverband Lindow-Gransee in diesem Jahr in Projekte. Der Wirtschaftsplan wurde bereits genehmigt.

Fortgesetzt werden die Bauarbeiten, die bereits im Herbst begannen, in Dollgow. 1 500 Meter Schmutzwasserkanal werden ausgehoben, Druckleitungen von etwa der gleichen Länge verlegt, 37 Schachtbauwerke sind zu errichten und 93 Verbindungen für die Hausanschlüssen. In Sachen Trinkwasser geht es vor allem um die Rekonstruktion einzelner Abschnitte im Ortsteil Stechlin.

Ein ähnliches Projekt für Rauschendorf wird 2020 ebenfalls angepackt. "Die Ausschreibung soll jetzt vollzogen werden, die Submission in der achten oder neunten Kalenderwoche erfolgen. Der Bau soll anschließend so bald wie möglich beginnen, theoretisch könnte das schon im April der Fall der Fall sein. Mal schauen, ob das klappt", sagte Verbandsvorsteherin Anke Freitag.

Neue Leitung nach Osterne

Bereits stattgefunden habe die Bauanlaufberatung für den Bau der Trinkwasserleitung zwischen Badingen und Osterne. Etwa 1,4 Kilometer werden verlegt. Bis Ende April soll das Ganze über die Bühne gehen. Ein zweiter Bauabschnitt erwartet die Marienthaler hinsichtlich der Erschließung ihres Ortes. Betroffen ist der Bereich "Alte Plantage".

Geplant ist ferner die Anbindung von Herzberg an das hiesige Netz, bislang erfolge die Versorgung noch aus Fehrbellin. Auch Kleinzerlang und Rheinsberg sollen leitungstechnisch verbunden werden. Das hängt nicht zuletzt mit den großen Pfadfinderlagern zusammen. "In diesem Bereich kommen wir dann an unsere Kapazitätsgrenzen und es ist gut, wenn wir Rheinsberg zuschalten können, um Spitzen ausgleichen zu können", so Freitag.

Klärschlamm bleibt Thema

Noch nicht wirklich weiter sei man dagegen in punkto des künftigen Umgangs mit dem anfallenen Klärschlamm. "Wir haben noch das Glück, dass wir ihn landwirtschaftlich ausbringen können, über kurz oder lang ist das aber vorbei", so Freitag weiter. Man arbeite an Lösungen, noch sei aber nichts spruchreif. "Das Thema wird uns noch ein paar Jahre begleiten", sagte die Verbandsvorsteherin. "Fest steht, es wird teurer. Wie sich das letztlich auf die Gebühren auswirkt, muss man dann sehen."