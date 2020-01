Ulrike Gawande

Kränzlin (MOZ) Kita "Wilde Wiese" – so soll die neue Kindertagesstätte in Kränzlin heißen. Das gab gestern der Temnitzer Amtsausschussvorsitzende Michael Mann beim Richtfest bekannt. So hatten die Kinder passenderweise wilde Kräuter um den Richtkranz gewickelt. Als rekordverdächtig, bezeichnete Amtsdirektor Thomas Kresse das Tempo der Bauarbeiter. Erst Anfang Dezember war offiziell der Grundstein gelegt worden. Bereits zum Schuljahresbeginn im Sommer sollen die Kinder in die neuen Räume einziehen können, die Platz für 68 Kinder bieten. Doch die Kita kann auch anderen Einwohnern zugute kommen, denn es wird einen Sportraum geben, der nicht nur einen eigenen Sanitär- und Umkleidebereich, sondern auch einen separaten Zugang besitzt. So kann er auch von Vereinen oder anderen Gruppen genutzt werden. 2,1 Millionen Euro werden in den Bau auf dem mehr als 6 000 Quadratmeter großen Grundstück investiert. Zu den Außenlagen gehört auch ein Parkplatz und eine Zufahrt für Eltern, die ihre Kinder zur Kita bringen. Finanziell liege das Projekt aktuell im Kostenrahmen, so Bauamtsleiterin Jenny Buschow. Es wird nicht das letzte Kita-Projekt sein, das sie betreut. Denn der Bedarf ist groß auch wenn es weiter eine Kita in Werder geben wird. Doch ein Betreiber für das ehemalige Wohnhaus, das nicht mehr heutigen Standards entspricht, ist nicht in Sicht. So wird auch dort ein Neubau in Erwägung gezogen.