Kai-Uwe Krakau

Werneuchen (MOZ) Die Stadtverordnetenversammlung Werneuchen hat den Aktionsplan Stufe III beschlossen. Zuvor waren die vorgebrachten Anregungen und Einwendungen abgewogen worden. Das Dokument soll nun dem brandenburgischen Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft übergeben werden.

Die dritte Stufe umfasste vor allem eine Aktualisierung der Lärmkartierung sowie eine Validierung und gegebenenfalls eine erforderliche Ergänzung der Lärmminderungsmaßnahmen. Die öffentliche Auslegung des Berichtsentwurfs erfolgte im Frühjahr des vergangenen Jahres. Insgesamt gab es vier Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange sowie sechs Äußerungen von Einwohnern.

Stadt wird geteilt

Ein Anwohner der Berliner Allee forderte beispielsweise eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Bundesstraße 158 auf 30 Kilometer pro Stunde. Wenigstens sollte dies in den Nachtstunden zwischen 22 Uhr und 6 Uhr gelten, hieß es. Der Bürger kritisiert zudem, dass die Stadt durch den starken Verkehr auf der B 158 im Abschnitt Sträßchen/Köpenicker Straße in Richtung Berlin in zwei Teile getrennt wird. Eine nachbarschaftliche Beziehung zu den gegenüberliegenden Grundstückseigentümern sei ebenso wenig möglich wie ein ungehindertes und gefahrloses Überqueren der Straße.

Ein anderer Werneuchener bemängelte, dass die Siedlungen der Stadt immer mehr an Bedeutung gewinnen, der "Kern" aber wegen der Durchfahrtsstraße verkomme.

Die Bundesrepublik Deutschland ist verpflichtet, die EU-Umgebungslärmrichtlinie in nationales Recht umzusetzen. Das gemeinsame Konzept auf europäischer Ebene soll es ermöglichen, die schädlichen Auswirkungen von Lärm auf die Gesundheit der Menschen zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie wenigstens zu mindern.

Die Lärmaktionsplanung für die Stadt Werneuchen war seit 2015 von der Dr. Brenner Ingenieurgesellschaft mbH durchgeführt worden. Dabei waren in der Kommune lediglich Belästigungen durch den Verkehr auf der Bundesstraße 158 zu berücksichtigen.

Die entsprechenden Erhebungen fanden in einen durchgängigen Zeitraum von sieben Tagen im Juni 2015 statt. Es gab drei Standorte. So wurden beispielsweise in Werneuchen (Höhe Berliner Allee7) im Wochenmittel 14 237 Kraftfahrzeuge innerhalb von 25 Stunden gezählt. Der Mittelwert der Geschwindigkeit lag bei 49 Kilometer pro Stunde. Zwischen 22 Uhr und sechs Uhr wurden noch 1193 Kraftfahrzeuge festgestellt. Nach Angaben des Büros werden rund 300 Einwohner durch Lärm belastet. Die maßgebenden Schwellenwerte liegen am Tag bei 65 dB (A) und in der Nacht bei 55 dB (A).

Als kurzfristige Maßnahmen empfehlen die Fachleute vor allem Geschwindigkeitsreduzierungen und –kontrollen sowie die Koordinierung der Lichtsignalanlagen in der Stadt. So sei "Tempo 30" im Bereich der Lärmschwerpunkte Seefeld und Werneuchen denkbar, heißt es. Dies hätte zur Folge, dass weniger Menschen betroffen sind. Mittelfristig werden sich der geplante Ausbau des Radnetzes und die Radverkehrsförderung reduzierend auf das motorisierte Verkehrsaufkommen auswirken, vermutet das Ingenieurbüro. Es verweist darauf, dass im Integrierten Verkehrskonzept für die Planungsregion Uckermark-Barnim die Schaffung von straßenbegleitenden Radwegen an Bundes- und Landesstraßen als ein Schlüsselprojekt aufgeführt ist. Darüber hinaus wird vorgeschlagen, künftig lärmmindernden Asphalt einzusetzen. Dies war bereits in den außerörtlichen Abschnitten der B 158 geschehen.

Die Lärmaktionspläne sind nach dem Gesetz alle alle fünf Jahre zu überprüfen und zu aktualisieren.