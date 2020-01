René Wernitz

Brandenburg (MOZ) "Märkische Heide, märkischer Sand", so besingen Brandenburger ihr Bundesland. Doch besteht es unterhalb des Sichtbaren aus weit mehr, als sich Märker vorstellen können. Darüber berichtet Dr. Werner Stackebrandt am 5. Februar im Archäologischen Landesmuseum in Brandenburg/Havel.

"Wer die Zeichen lesen kann, der findet fast Unglaubliches unter dem märkischen Sand: Vulkanbauten, die fast das ganze Landesgebiet bedeckten, mächtige Sedimentpakete, die von zahlreichen Meeresvorstößen berichten, Reste tropischer Wälder und eine Landschaft, die von Gletschervorstößen und vom Schmelzwasser geprägt wurde", heißt es in der Ankündigung des Vortrags, der um 18.30 Uhr beginnt.Der Vortragende zeigt auch eine Auswahl von Orten mit besonders besuchenswerten erdgeschichtlichen Aufschlüssen, die nicht nur den Blick für das Verstehen der märkischen Landschaft schärfen werden.