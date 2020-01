MOZ

Bernau Ein Rentner in Bernau ist Betrügern auf den Leim gegangen. Eine Frau hatte den 73-Jährigen am Dienstag angerufen und ihm eine Gewinnausschüttung angekündigt. Dafür sollte er zuvor aber "Google Play" Karten im Wert von 500 Euro kaufen und die Codes telefonisch durchgeben. Was der Mann tatsächlich tat.

Erst als er erneut einen Anruf mit denselben Anweisungen bekam, weil sich angeblich die Gebühren erhöht hatten, schöpfte der Senior Verdacht. Ein Telefonat mit seinem Sohn entlarvte den Schwindel. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Querulant landet in der Zelle

Ein betrunkener Mann hat am Dienstag die Geduld der Polizisten in Eberswalde so sehr über Gebühr strapaziert, dass sie ihn in Gewahrsam nahmen. Erst wurde der 60-Jährige beim Diebstahl ertappt, später brüllte er an der Haltestelle Am Markt ausländerfeindliche Parolen. Polizisten griffen sich den hinlänglich bekannten Mann, bei dem ein Alkoholtest 2,32 Promille ergab. Weil er dann noch in einer Wohnung in Finow randalierte, endete der Tag für den Mann, der die Polizisten noch wüst beschimpfte, mit einer weiteren Anzeige und im Zellentrakt.

Männer rauben Opfer den Rucksack

Ein Mann ist am Dienstagabend in Bernau beraubt worden. Zwei Männer hatten den 29-Jährigen gegen 18.45 Uhr in der Newastraße nach Drogen gefragt. Als dieser verneinte, wurde er von einem der beiden gestoßen. Dann wurde dem Opfer noch der Rucksack entrissen. Die Räuber flüchteten.

Hoher Schaden nach Einbruch in Transporter

Werkzeug und technisches Gerät im Wert von mehreren tausend Euro haben Diebe in der Nacht Mittwoch in Zepernick aus einem Renault Master gestohlen. Den in der Straße der Jugend abgestellten Transporter hatten sie kurz nach zehn Uhr aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Wagen neben dem Transporter gehalten, aus dem zwei Männer stiegen, die sich dann an dem Renault zu schaffen machten.

Erdkabel gestohlen

Kabeldiebe haben sich in der Nacht zum Dienstag auf einem Firmengelände in der Angermünder Straße in Finow bedient und dabei beträchtlichen Schaden angerichtet. Sie stahlen Erdungskabel, die für Zugwaggons benötigt werden. Die Höhe des Schadens wird auf 10 000 Euro geschätzt.