Ausdrucksstark: Das Wort nehme viele in den Mund, wenn sie Roland Marskes Island-Bilder sehen. Im März ist er mit seinen Impressionen in Marwitz zu Gast. © Foto: Jules Verne Team

Marco Winkler

Oberkrämer (MOZ) Was die Jugend braucht, ist Disziplin und ein voller Bücherschrank." Über erstere, grammatikalisch vielleicht nicht ganz akkurat getroffene Aussage von Modedesignerin Vivienne Westwood lässt sich natürlich vortrefflich streiten. Zweitere Forderung jedoch dürfte bei Jennifer Prahl und Claudia Adler auf Zustimmung stoßen. Die beiden Bibliothekarinnen wollen ihre Besucher – die meisten davon Kinder und Jugendliche – zum Lesen animieren und in ferne Welten entführen.

"Ich fange nicht bei Null an"

Manchmal sprechen sie einige Kinder in der Vehlefanzer Nashorn-Grundschule noch mit Frau Deetz an. "Das stört natürlich nicht. Auch für einige Kinder ist es eine Umstellung", sagt Jennifer Prahl, die im Dezember die Nachfolge von Margot Deetz übernommen hat. Seit August des vorigen Jahres wurde sie eingearbeitet, schaute ihrer Vorgängerin über die Schulter und in die organsiatorischen Karten. Sie sei gut angekommen. "Ich fange ja nicht bei Null an." Das Erbe ist reichhaltig. Dazu zählen: Erwachsenenlektüre aktuell halten, ein Online-Angebot namens Film­friends pflegen, die Lesestart-Veranstaltungen für Kleinkinder und Vorträge für Erwachsene ausrichten, über alles Buch führen.

Margot Deetz überlässt der Neuen das Spielfeld, Jennifer Prahl fuchst sich ein. Und hat schon einige Ideen, die sie mit einbringen will. Eine davon ist die Einführung von Tonieboxen samt Tonie-Hörfiguren. "Wir haben eine Umfrage gemacht, ob wir sie anschaffen sollen." Das Ergebnis war ein klares Ja. Die farblichen Würfel werden als "Eintrittskarte in die Welt der Hörabenteuer" beworben. Die Box ist ein Lautsprecher samt integrierter Technik. "Im WLAN muss die Toniebox nur einmal eingerichtet werden", sagt Jennifer Prahl. Dazu gibt es verschiedenste, ebenfalls bunte Figuren. Sie sehen aus wie Spielfiguren, enthalten aber ein Hörspiel, das erklingt, sobald man die Figur auf die Box setzt. "Das funktioniert dann überall, auch ohne WLAN." In Oranienburg, Velten und Hohen Neuendorf gebe es die Toniefiguren schon. "Für einige Kinder sind es Sammelfiguren." Jennifer Prahl ist sicher, die Tonies könnten gut angenommen werden. Es sei wichtig, dass sich die Bibliothek ständig weiterentwickle und auch der Welt der Kinder und Jugendlichen anpasse.

Stammgast mit neuer Show

Jennifer Prahl habe sich so leicht einleben können, weil sie mit Claudia Adler eine "gute Partnerin" an der Seite habe. Zumal eine, der die technische Umsetzung bestimmter Ideen eher liege. Claudia Adler leitet seit 12 Jahren die Bötzower Zweigstelle. Blickt sie ins kommende Jahr, freut sie sich besonders auf einen Stammgast mit neuem Programm. "Roland Marske ist zum ersten Mal mit seinem Island-Vortrag bei uns", sagt sie. "Es hat endlich geklappt!" Sie selbst sei zwar fasziniert von dem Land, aber noch nicht dort gewesen. Solche Reisevorträge gehören zu den regelmäßigen Veranstaltungen, die Oberkrämers öffentliche Bibliothek ausrichtet. Ein erster Überblick für 2020:

Sonnabend, 21. März: Roland Marske ist mit seiner "Island – Insel aus Feuer und Eis" betitelten Show in der Turnhalle Marwitz zu Gast. "Schmelzwasser der größten Gletscher Europas formen Landschaften, Geysire schießen Wasserfontänen in den Himmel, Schlammtöpfe zischen und blubbern, und durchschnittlich alle vier Jahre bricht ein Vulkan aus", macht die Ankündigung Lust auf die Multivisionsshow des Fotografen Marske, der die Magie der Insel greifbar machen möchte. Die Show beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt kostet im Vorverkauf acht, an der Abendkasse zehn Euro. Kartenreservierungen sind möglich unter 03304 505223 oder 03304 508865 sowie als Email an bibliothek@oberkraemer.de. Zur vorigen Show von Marske kamen laut Prahl um die 70 Besucher. Zum neuen Vortrag erhofft sie sich ein paar mehr.

Sonnabend, 6. Juni: Zum Dorffest in Bötzow öffnet die Bibliothek, wie auch schon im Vorjahr, von 13 bis 18 Uhr ihre Türen. Kunsttherapeutin Heidi Wurm aus Hohen Neuendorf ist ab 15 Uhr da. Zwei Stunden lang kann mit ihr gefilzt werden.

Sonnabend, 7. November: Die Bibliothekarinnen haben die Theatergruppe Vagabunt, heimisch in Kassel, nach Marwitz eingeladen. In der Turnhalle werden sie ab 15.30 Uhr das Puppenstück "Huch, ein Gespenst!" aufführen. Zielgruppe sind Kinder ab drei Jahren. Der Eintritt kostet sechs Euro im Vorverkauf, acht an der Abendkasse.

Sonnabend, 14. November: Ebenfalls in der Turnhalle steht ein Konzert mit Folksänger und Harfenist Thomas Loefke an. Beginn ist um 19 Uhr. Die Karte kostet zehn Euro vor Ort, acht im Vorverkauf.

Abseits dieser Veranstaltungen stehen schulische Aktivitäten an. Zu den Höhepunkten zählen der Rezitationswettbewerb in Vehlefanz (18. Februar) sowie die Buchempfehlungsshow mit Tina Kemnitz (9. September). "Es geschieht viel im Hintergrund, das man nicht sieht", sagt Jennifer Prahl über die organisatorischen Aufgaben einer Bibliothekarin. "Vorrangig bleiben wir aber Schulbibliothek."